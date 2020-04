Witten: Pastor Martin Plücker verlässt Freie ev. Gemeinde

Dankbar für 16 Jahre: Schweren Herzens hat die Freie evangelische Gemeinde Witten am Sonntag (19.4.) ihren langjährigen Pastor Martin Plücker verabschiedet. Der auch über die eigene Gemeinde hinaus beliebte Pastor wechselt Ende April an seinen neuen Dienstort Hannover.

Der für Palmsonntag geplante Festgottesdienst zum feierlichen Abschied fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Die Mitglieder und Freunde der Freien ev. Gemeinde haben ihren Dank an Pastor Martin Plücker und seine Frau Christiane darum in einem dicken Buch festgehalten. Vielen persönlich gestaltete Seiten zeigen Bilder, Erinnerungen und Ermutigungen aus seiner Dienstzeit in Witten.

Pastor Martin Plücker verlässt Witten und arbeitet demnächst in Hannover. Foto: Kristina Bruns

Am Sonntag hat sich Pastor Martin Plücker in seiner letzten Predigt per Video von der Gemeinde verabschiedet (zu finden auf www.FeGWitten.de). Darin drückt er seine große Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit in Witten aus. Besondere Stärken des scheidenden Pastor seien der persönliche Kontakt und die Beziehungspflege, so Plückers Kollegin, Pastorin Anja Ströhmann. „Nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch zu andern Christen, Kirchen und Gemeinden.“

So habe er sich in der Zeit seines Dienstes stark für das Miteinander der Kirchen in Bommern, etwa das gemeinsame Glaubensfest 2017, und für die neugegründete ACK-Witten eingesetzt. „Leider konnte diese Zeit durch die Folgen der Pandemie keinen angemessenen öffentlichen Abschluss finden“, bedauert sie.

Für das Ehepaar Plücker beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. „Unsere Kinder sind mittlerweile erwachsen und leben in Hessen, uns zieht es nun in den Norden“, so Plücker. Nach acht Jahren in Dillenburg und Herborn und 16 Jahren in Witten ist Hannover seine dritte Stelle als Pastor einer Freien evangelischen Gemeinde. In Witten ist zurzeit Anja Ströhmann die alleinige Pastorin der FeG.