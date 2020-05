Witten: Pfarrer schreibt Buch über die Länder am Mittelmeer

Über 37 Jahre lang leitet Rainer Schmitt schon Studienreisen in die Länder am Mittelmeer, war auch privat dutzende Male dort. Die Ergebnisse all seiner Vorbereitungen, Vorträge und Forschungen hat der frühere Direktor des Diakoniewerks Ruhr nun in einem Buch auf stolzen 540 Seiten zusammengefasst. „Reisen bildet“ heißt das Werk, das sehr viel mehr sein will als nur ein Reiseführer.

„Es ging mir darum, die größeren Zusammenhänge darzustellen“, erklärt der 78-jährige Pfarrer, der seit 2005 im „tätigen Ruhestand“ ist. Die Geschichte der einzelnen Länder könne man nicht verstehen, wenn man die Entwicklung des Großraums nicht im Ganzen sehe – in ihren geschichtlichen, kulturellen, religiösen und wirtschaftlichen Zusammenhängen. Genau dazu habe er aber in all den Jahren kein Buch auf dem Markt gefunden. Deshalb hat er selbst angefangen, die Texte dafür zusammenzutragen. „Und außerdem hab ich mich auch gefragt, was ich mit dem ganzen Ertrag meiner vielen Reisen machen soll – mit den Arbeitsmaterialien, den Handreichungen, den Referaten“, gibt er zu. „Das hat ja viele, viele Aktenordner gefüllt.“

Aktuelle Forschungsergebnisse hat der Wittener einfließen lassen

Drei Jahre lang hat der Wittener intensiv an seinem Buch gearbeitet und sein Material immer wieder auf den neusten Stand gebracht. Nicht wegen der aktuellen politischen Ereignisse – die spielen im Buch keine große Rolle. „Aber es gab archäologisch immer wieder mal neue Erkenntnisse.“

540 Seiten stark ist das neue Buch von Rainer Schmitt aus Witten.

Das Buch ist gegliedert in zwei Teile. Im ersten gibt Schmitt einen Überblick über die Geschichte aller Länder im Mittelmeerraum – von Portugal bis Ägypten, von Italien bis Marokko. Dabei nennt er weit mehr als Zahlen und Daten, sondern gibt einen Überblick über jahrhundertelange Entwicklungen. „Ich will erklären, wie alles zusammenhängt. Sonst fehlt den Reisenden einfach oft das Verständnis für das Gesehene.“

„Der Mittelmeerraum ist ein großes zusammenhängendes Gebilde“

Im zweiten Teil geht es dann um historische Einzelthemen, etwa um Mohammed und die Ausbreitung des Islams oder die Christenverfolgung im frühen römischen Reich. Dabei arbeitet Schmitt dann länderübergreifend. „Der Mittelmeerraum ist ein großes verbundenes Gebilde.“ Besonders am Herzen liegen dem Theologen, der auch in Jerusalem studiert hat, dabei natürlich die religiösen Themen und das Heilige Land.

Das umfassende Werk ist Schmitts zweites großes Reise-Buch. Bereits 2013 ist die zweite Auflage seines Buchs „Handbuch zu den Tempeln der Griechen“ erschienen. Auch eine zweite, aktualisierte Auflage von „Reisen bildet“ könnte der Autor sich vorstellen. Doch vorerst wird es nichts mit den Aktualisierungen. Denn seine erste Reise in diesem Jahr – sie sollte in die Provence gehen – ist schon ins Wasser gefallen, die zweite, nach Kalabrien, steht auf der Kippe. „Eine Gruppenreise ist unter diesen Bedingungen nur schwer realisierbar“, bedauert Schmitt. Aber er hofft, dass er nach Corona bald wieder unterwegs sein kann – im Mittelmeerraum, versteht sich.