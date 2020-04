Witten: Polizei befreit Lämmchen aus Transporter

Witten. Die Polizei hat in Witten ein Lämmchen auf der Ladefläche eines Transporters entdeckt. Das Tier wusste schon, wie es auf sich aufmerksam machte.

In diesem Fall war die Spur für die Polizei einfach zu verfolgen. Immer dem „Mäh“ nach – da konnten die Beamten in der Annenstraße nichts falsch machen. Das führte sie zu einem Schaf, das sie zwischen allerlei Gerümpel und Fahrrädern auf der Ladefläche eines Mercedes Sprinter erwartete.

Aber der Reihe nach: Eigentlich waren die Beamten wegen eines anderen Einsatzes gegen 8.30 Uhr nach Annen gefahren. Vor Ort trafen sie auf Anwohner, die schon den ganzen Morgen das Gemeckere einer Ziege gehört haben wollten. Als die Polizisten die Tiergeräusche ebenfalls wahrnahmen, nahmen sie die Ermittlungen auf.

Die Ziege in Witten entpuppte sich als Schaf

Die Polizisten folgten den tierischen Lauten und stießen relativ schnell auf einen geparkten Transporter, der zum Glück nicht verschlossen wahr. Die Beamten öffneten die Hecktür und da stand es auf der Ladefläche, das arme Tier. Wobei sich die vermeintliche Ziege als braunes Lämmchen entpuppte. Immerhin war es quietschfidel. Dass der Sprinter aber kein passender Tiertransporter war, stand außer Frage – auch wenn der Besitzer offenbar Wasser und Grünzeug hinterlassen hatte.

Da sich vor Ort nicht klären ließ, wem das Tier gehört und was es auf der Ladefläche zu suchen hatte, verständigten die Beamten das Veterinäramt des EN-Kreises in Schwelm. Das nahm das Lämmchen in seine Obhut. Durch das Nummernschild dürfte sich zumindest der Fahrzeughalter leicht ermitteln lassen. Der Sprinter ist im Kreis Recklinghausen angemeldet worden.