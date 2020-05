Witten: Polizisten kämpfen bei schwerer Geburt um Schafe

Einen dramatischen Einsatz hatte die Polizei in den Ruhrwiesen. Bei der Geburt von zwei Lämmchen war es zu Komplikationen gekommen und die Beamten versuchten zu helfen. Auch der Wittener Simon Mänz wurde herbeigerufen. Der Halter von Schafen lobt das große Engagement der Polizisten. Durch ihren Einsatz sei das Muttertier gerettet worden.

Allerdings hatte die beherzte Rettungsaktion Die beiden Lämmer überlebten ihre Geburt nicht – und das, obwohl die zwei Polizistinnen und ein Polizist alles in ihrer Macht stehende für die Tiere taten. Per Handy nahmen die Beamten Kontakt mit einem Tierarzt auf und leisteten Geburtshilfe.

Polizei ruft Schäfer aus Witten zu Hilfe

Da die Polizei den eigentlichen Schäfer nicht erreichen konnte, alarmierte die Leitstelle gleichzeitig Simon Mänz aus Witten. Er benötigte aber 20 Minuten, um zur Weide in Bochum-Dahlhausen zu kommen. Bei der Zwillingsgeburt versperrte offensichtlich eines der Lämmer, das bereits tot war, dem anderen den Weg.

Celine Franek, links, Nadine Herbst und Nils Hentschel von der Polizeiwache in Bochum-Linden haben am Dienstag in einem Noteinsatz bei der Schafsgeburt geholfen. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Trotzdem holten die couragierten Beamten die Lämmer aus dem Mutterleib. Sie beatmeten das lebende Lamm von Mund zu Nase , aber ohne Erfolg. Auch das zweite Tier starb. Durch ihr Eingreifen retteten die Helfer in Uniform aber das Mutterschaf, sagt Mänz , der nach den Rettungsversuchen eintraf.

Verwaistes Lämmchen wird mit Mutterschaf zusammengebracht

„Bei Tiergeburten kommt es immer wieder zu Komplikationen“, so der 33-Jährige. „Es ist dann ganz wichtig, die Lämmer schnell rauszuholen, sonst stirbt auch die Mutter.“ Diese würde an einer Schwangerschaftsvergiftung verenden, weiß der Wittener, der selbst 70 Mutterschafe hält. „Es ist total toll, dass die Polizei hier vor Ort so besonders tierlieb ist“, sagt er. Die Beamten würden sich immer wieder über das sonst übliche Maß hinaus engagieren.

Der Einsatz war damit aber noch nicht beendet. Denn Mänz entdeckte auf der Weide ein junges Lamm, das augenscheinlich von seiner Mutter verstoßen worden war. „Es war auch erst recht frisch geboren und man sah deutlich, dass es in keinem guten Zustand war und Milch brauchte.“ Schnelles Handeln war also gefragt. „Wir haben versucht, das verwaiste Lämmchen an das Mutterschaf heranzuführen.“

Dazu rieb der Schäfer das Lamm mit Körperflüssigkeit der toten Lämmer ein, damit es deren Geruch annahm, und legte es in die Nähe des noch am Boden liegenden Schafes. Das Mutterschaf habe dann auch Kontakt zu dem Lamm aufgenommen, sagt Mänz. Das sei ein gutes Zeichen. „Man kann hoffen, dass diese Zusammenführung klappt.“

