Witten: Poller blockiert plötzlich Zufahrt zum eigenen Haus

Witten. Schildbürgerstreich oder das gute Recht eines Grundstückseigentümers? In einer kleinen Straße im Wullen sorgt ein Poller für viel Aufregung.

Seit 40 Jahren wohnt Klaus P. "Im Homberge", einer kleinen Straße im Wittener Wullen. Doch seit Mittwoch (8.4.) ist nichts mehr so, wie es war. Der 67-Jährige kann nicht mehr auf direktem Weg zu seinem Haus fahren. Denn da steht jetzt ein rot-weißer Sperrpfosten.

Zwei Poller verhindern, dass Autos die Straße weiter befahren können. Die etwa 35 Meter lange und recht steile Zufahrtsstraße, die an die Einbahnstraße "Am Rennbaum" grenzt, ist Privatgrundstück. Der Eigentümer wollte nicht mehr die Verantwortung dafür übernehmen, so Klaus P., falls auf der Straße etwas passiert. Daher habe dieser die Straße kurzerhand gesperrt.

Ein Schild an jedem Ende weist Fußgänger und Autofahrer darauf hin, dass es sich um ein Privatgrundstück handelt und dass das Betreten und Befahren verboten ist. Auch Lothar H., der in der Nachbarschaft wohnt, ist die Sperrung aufgefallen. Zwar ist er nicht unmittelbar betroffen. Er geht dort aber öfter spazieren. "Man darf die Straße ja nicht einmal betreten", sagt er. Der Umweg über die Straßen "Im Hummelbeck" und "Am Rennbaum" ist rund 600 Meter länger.

Stadt Witten hebt Einbahnstraße vorübergehend auf

Aufgrund der aktuellen Situation hat die Stadt jetzt entschieden, die Einbahnstraße vorübergehend aufzuheben. Denn ansonsten müsste Klaus P. jedes Mal, wenn er zu seinem Haus fahren möchte, verkehrt herum in die Einbahnstraße "Am Rennbaum" fahren. Die "Einfahrt verboten"-Schilder sind nach Angaben von Klaus P. jedoch mittlerweile mit rotem Klebeband durchgestrichen worden, so dass die Anwohner nun – ganz legal – von der anderen Seite zu ihren Häusern können.

Allerdings ist die Einbahnstraße nur rund drei Meter breit. Auf der einen Seite parken Autos, auf der anderen liegt eine Böschung mit angrenzendem Waldstück. Wenn sich Autofahrer auf der schmalen Straße begegnen, gibt es so gut wie keine Ausweichmöglichkeit. Auch Feuerwehr, Müllabfuhr und Post müssen den Umweg über die Einbahnstraße nehmen. Denn die einbetonierten Absperrpoller könnten nicht mit einem normalen Dreikantschlüssel umgeklappt werden, sagt Klaus P. Dafür sei spezielles Werkzeug erforderlich.

Ausweichstellen für Gegenverkehr können nicht eingerichtet werden

Dass die Straße zu schmal ist, um in beide Richtungen befahren zu werden, sieht die Stadt Witten genauso. Daher sei nun viel Rücksicht der Verkehrsteilnehmer gefragt, sagt Stadtsprecher Jörg Schäfer. Allerdings seien auch "die baulichen Möglichkeiten" äußerst eingeschränkt. Sowohl eine Wendeplatte als auch Ausweichstellen für Gegenverkehr könnten nicht eingerichtet werden, um die Erreichbarkeit der Grundstücke zu verbessern.

Laut Verwaltung hat der Anwohner nicht unrechtmäßig gehandelt, als er die Zufahrt sperrte. Denn die Stadt Witten hat keine eingetragenen Wegerechte an dem Grundstück. Allerdings habe sie in den vergangenen Jahren durchaus die "Verkehrssicherungspflicht" und die Unterhaltung der Straßen "Am Rennbaum", "Im Wullen" und "Im Homberge" übernommen – auch da, wo die Straßen über Privatgrund führen, sagt Schäfer.

Ob sich die Stadt Witten und der Besitzer der privaten Zufahrtsstraße einigen können oder ob die Straße "Am Rennbaum" eventuell vergrößert werden muss, all das ist noch offen. Anwohner Klaus P., der jetzt immer einen Umweg zu seinem Haus fahren muss, rechnet nicht mit einer schnellen Lösung.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Info:

Der Eigentümer der Zufahrtsstraße war für die Redaktion bisher nicht zu ermitteln und stand daher auch nicht für eine Stellungnahme zur Verfügung.

Im vergangenen Jahr ereignete sich in Witten ein ähnlicher Streit. Ein Teil des Wartenbergwegs wurde nach Jahren erneut für Passanten gesperrt. Der Eigentümer des Privatgrundstücks, Rainer Fornahl, hatte bemerkt, dass Autofahrer den Weg unnötigerweise als Abkürzung benutzen.