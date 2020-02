Witten: Radfahrer (16) und Fußgänger (17) stoßen zusammen

Witten. Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 16-Jähriger am Donnerstag bei einem Unfall an der Ardeystraße.

Leicht verletzt worden ist ein Radfahrer am Donnerstagmorgen (20. Februar) in der Wittener City. Gegen 7.15 Uhr überquerte ein 17-Jähriger aus Witten die Ardeystraße am Überweg in Höhe der Hausnummer 34. Dabei bemerkte er einen Radfahrer (16, ebenfalls aus Witten) und blieb stehen, um ihn vorbeizulassen. Beim Vorbeifahren touchierte der 16-Jährige jedoch den Rucksack des 17-Jährigen und stürzte auf die Straße. Der 16-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.