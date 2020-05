Witten: Radfahrer (62) gerät in Schienen und stürzt

Witten. Wer kennt das nicht als Radfahrer? Straßenbahnschienen sind eine gefährliche Falle. Genau da ist ein 62-Jähriger aus Witten jetzt hineingeraten.

Ein Radfahrer aus Witten ist auf der Bochumer Straße in die Straßenbahnschienen geraten und gestürzt. Dabei wurde er laut Polizei schwer verletzt. Der 62-jährige Mann war am frühen Montagabend (25.5.) in Richtung Innenstadt unterwegs, als er vor der Einmündung in den Trantenrother Weg mit den Reifen in die Gleise kam. Ein Rettungswagen brachte ihn nach dem Unfall in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt noch.