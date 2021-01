Witten: Radfahrer bei Verkehrsunfall auf Ruhrstraße verletzt

Die Polizei wurde am Freitagvormittag (22.1.) zu einem Unfall auf der Ruhrstraße in Witten gerufen.

Witten. Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitagvormittag (22.1.) in Witten ereignet. Dabei wurde ein Radfahrer verletzt. Wie es zur Kollision kam.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitagvormittag (22.1.) an der Kreuzung Ruhrstraße/Oststraße in der Innenstadt von Witten ereignet. Dabei wurde ein Radfahrer verletzt.

Gegen 10 Uhr hat ein Busfahrer die Polizei darüber informiert. Der Radfahrer habe eine blutende Wunde. Der Mann wurde dann ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen ist der Radler mit dem Wagen eines Taxifahrers zusammengestoßen.

Der Autofahrer war offenbar von der Oststraße in Richtung Ruhrstraße unterwegs und wollte bei Grünlicht im Kreuzungsbereich abbiegen. Zeitgleich fuhr der Radfahrer auf der Ruhrstraße in Richtung Hauptstraße und querte die Kreuzung wohl bei Rot. Dabei ist es zur Kollision gekommen.

