Witten: Saalbau bekommt ein neues Make-up

Witten 240 Veranstaltungen jährlich

Im Saalbau finden jährlich rund 240 Veranstaltungen statt, die in den vergangenen drei Jahren jeweils von etwa 110.000 Menschen besucht wurden. Die jährlichen Nettoeinnahmen beziffert das Kulturforum beim Saalbau mit etwa 710.000 Euro. Dem standen 2018 allein Personalkosten in Höhe von 950.000 Euro gegenüber, 442.000 Euro entfielen auf sogenannte Materialkosten.



Kulturforums-Chefin Jasmin Vogel: „Unter Materialkosten fällt alles, was benötigt wird, um im Saalbau Programm zu machen.“ Der Saalbau verfügt über den Theatersaal, den großen Festsaal sowie zusätzliche Räumlichkeiten. Die besucherstärkste Gruppe ist mit 23 Prozent die der 36- bis 45-Jährigen, gefolgt von der Gruppe der 56- bis 65-Jährigen mit 20 Prozent.