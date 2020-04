Witten: Schallschutzwände schützen Innenstadt und Bommern

Witten. Die Bahn investiert in Witten in den Lärmschutz. Auf 4,3 Kilometer werden Schallschutzwände errichtet und es gibt Fördermittel für Hausbesitzer.

Wer entlang der Bahnlinie wohnt, die über Bommern zum Wittener Hauptbahnhof führt, kann demnächst vielleicht ruhiger schlafen: Die Deutsche Bahn wird ab 2023 dort Schallschutzwände über eine Länge von 4,3 Kilometer errichten. Ein anderer Aspekt des Lärmsanierungsprogramms der Bahn greift schon jetzt: Der Bund fördert den Einbau von schalldichten Fenstern und Lüftern zu 75 Prozent. Deswegen schreibt das Unternehmen zurzeit die Eigentümer von 302 Gebäuden in Witten an.

Schon seit 2016 ist bekannt, dass die Bahn massiv in den Lärmschutz an den Bahnstrecken der Ruhrstadt investieren will. So stellte das Unternehmen 2018 Lärmschutzwände im Bereich Crengeldanz, Unterkrone, Trantenrother Weg und Bochumer Straße auf. Auch die Trassen Witten – Hagen (südliche Ruhrseite) und Dortmund – Hagen (nördliche Ruhrseite) wurden immer wieder genannt. Demnächst folgen Taten: Neun Schallschutzwände sollen auf einer Gesamtlänge von rund 4,3 Kilometer errichtet werden, so eine Bahnsprecherin. Der Beginn der Arbeiten nördlich des Wittener Hauptbahnhofs ist für das Jahr 2023 geplant, südlich des Bahnhofs beginnen sie im Jahr darauf. Die Lärmschutzwände werden eine Höhe von drei Metern haben. Und sie werden zwischen 184 und 1219 Metern lang.

Eigentümer tragen ein Viertel der Kosten

Der Bund und die Bahn fördern neben Schallschutzwänden aber auch schalldichte Fenster und Lüfter an Gebäuden entlang von Bahnstrecken. In Einzelfällen werden auch Dämmungen der Außenfassaden und Dächer teilfinanziert. Der Eigenanteil von einem Viertel der Kosten ist dabei vom Eigentümer zu tragen, da die Maßnahmen immer mit einer Wertsteigerung des Objekts verbunden sind. Dreiviertel der Kosten zahlt der Bund.

So dicht rauscht der Zug vorbei: Hier ein Bild von 2018 nahe des Crengeldanz in Witten. Foto: Barbara Zabka/ FUNKE Foto Services

„Voraussetzung für die Förderfähigkeit einer Lärmsanierungsmaßnahme ist, dass die entsprechende Strecke in die Gesamtkonzeption der Lärmsanierung des Bundes aufgenommen ist“, erklärt eine Bahnsprecherin. Dabei würden solche Streckenabschnitte bevorzugt, bei denen die Lärmbelastung besonders hoch ist und viele Anwohner betroffen sind. Dies sei in Bommern entlang der Bahnstrecke der Fall. Lärmschutzmaßnahmen können durchgeführt werden, wenn Werte von 67 Dezibel am Tag beziehungsweise 57 Dezibel in der Nacht überschritten werden. Dies trifft oft auch auf Häuser zu, die in zweiter Reihe zur Bahnstrecke stehen.

Ingenieurbüro schreibt Wittener Hauseigentümer an

Insgesamt sind es 302 Wohneinheiten in Witten, die für die eine Förderung von passiven Maßnahmen in Frage kämen, so die Bahn. Über die Stadt Witten wurden bereits die Adressen der Gebäudeeigentümer ermittelt. Sie werden in den nächsten Tagen von dem von der Bahn beauftragten Ingenieurbüro angeschrieben und über die Fördermöglichkeiten informiert.

Witten Steigende Zahl an Schallschutzwänden Seit 1999 wird die „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes“ von der Bundesregierung gefördert. Seit dem Start des Programms haben Bund und Bahn bis einschließlich 2019 über 1,6 Milliarden Euro in die Lärmsanierung von 1.844 Kilometern Schienenstrecke und rund 62.000 Wohneinheiten investiert. Allein im Jahr 2019 wurden über 50 Kilometer Schallschutzwände fertiggestellt und rund 119 Millionen Euro ausgegeben. Durch ein neues Gesamtkonzept, das seit Anfang 2019 gültig ist, profitieren künftig rund 2.200 Städte und Gemeinden vom Lärmsanierungsprogramm. Dabei hat sich der Gesamtbedarf der zu sanierenden Strecken auf rund 6.500 Kilometer erhöht – eine Steigerung von 75 Prozent. Für Witten trifft dies neben der Bommeraner Bahnstrecke auch auf die Trasse Witten - Bochum zu (Bochumer Straße, Crengeldanz-Unterführung, Wannenbach, Am Ahnenplatz/Butenberg).

Die Förderung bezieht sich auf ein Gebiet beginnend an den Straßen Am Goltenbusch/Am Wettberg und weiter in Richtung Norden entlang der Bahnlinie bis zum Hbf. Auf der anderen Seite verlaufen die förderfähigen Wohneinheiten von der Wetterstraße ebenfalls hoch bis zum Hauptbahnhof. Das sind zum Beispiel die Häuser an der Uferstraße, Im Klive, Gasstraße, Bergerstraße und an weiteren Innenstadtstraßen.

Bei der Lärmsanierung handelt es sich um eine freiwillige Leistung des Bundes, betont die Bahnsprecherin. Es bestehe kein Rechtsanspruch auf die Durchführung.