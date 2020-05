Witten: Schmied und Verein fordern Tempolimit fürs Muttental

Nach dem Raser-Vorfall am 19. April im Muttental fordert der dort tätige Förderverein Bergbauhistorischer Stätten ein Tempolimit für die Muttentalstraße ab dem Abzweig Berghauser Straße. Am 19. April, ein Sonntag, soll ein Wittener (25) mit seinem Auto kurz hinter dem Bethaus in Fahrtrichtung Zechenhaus Herberholz auf Spaziergänger zugerast sein, diese beschimpft und vom Weg gedrängt haben. Die Betroffenen hatten daraufhin Bethaus-Schmied Rainer Simmat gebeten, die Polizei zu rufen.

Zahlreiche Spaziergänger, Radfahrer und Ausflügler treffen trotz Coronakrise sich am 19. April 2020 am Bethaus an der Muttentalstraße im Muttental in Witten. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Simmat: „Es waren hier mehrere Familien unterwegs." Als die Polizei vor Ort war, kam der 25-Jährige auf einem Motorrad zurück und wurde in Höhe des Bethauses von den Beamten gestoppt. Bei dem Mann soll es sich, wie unsere Redaktion erfuhr, um einen Anwohner aus dem Muttental handeln. Gegen ihn wird wegen Beleidigung, Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Mann soll schon in der Vergangenheit immer wieder zu schnell im Tal unterwegs gewesen sein.

Schmied stellte vor dem Bethaus Schilder auf, die auf spielende Kinder hinweisen

Bethaus-Schmied Rainer Simmat hatte sich deswegen bereits mit der Stadt in Verbindung gesetzt. Passiert sei jedoch nichts. „Wir haben vor dem Bethaus dann selbst Schilder mit dem Hinweis ,Achtung, spielende Kinder' aufgestellt. Denn bei meinen Schmiedekursen sind immer viele Kinder auf dem Gelände", so Simmat.

Hans-Werner Lux und Heinz Eberle vom Förderverein Bergbauhistorischer Stätten Ruhrrevier wünschen sich von der Stadt am Eingang zum Muttental - in Höhe des Abzweigs Berghauser Straße - ein Gebotsschild mit den Hinweisen „Schritt fahren" und „10 km/h". Dies sei doch eine wichtige Ergänzung des "Schilderwaldes" an der Bergmanns-Figur, die den Weg zum Bergbaurundweg weist, meinen Lux und Eberle, der Gastronom des Zechenhauses Herberholz.

Stadt: Die Straßenverkehrsordnung regelt die Situation im Muttental bereits sehr gut

Auf Nachfrage unserer Redaktion heißt es seitens der Stadt, dass es sich bei dem Weg ins Muttental hinein in Richtung Zechenhaus Herberholz um eine Anliegerstraße handele. Es gebe keine offiziellen Schilder der Art, wie sie der Förderverein Bergbauhistorischer Stätten fordere. Stadtsprecher Jörg Schäfer: „Eine grundsätzliche Geschwindigkeitsbeschränkung, die auf der ganzen Strecke gilt, würde der Situation vor Ort nicht gerecht." Die Straßenverhältnisse, die Breite der Straße sowie die Übersichtlichkeit seien auf der Strecke unterschiedlich. „Das heißt, durchgängig - zum Beispiel Tempo 20 - wäre stellenweise zu schnell, durchgängig Schrittgeschwindigkeit wäre an mehreren Stellen unnötig langsam", so Schäfer.

Die Situation sei im Muttental durch die Straßenverkehrsordnung bereits sehr gut geregelt, meint die Stadt. Dort stehe, dass sich Verkehrsteilnehmer auf angemessene Art fortbewegen und Rücksicht nehmen müssten. Schäfer. „Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann."

Polizei bittet Spaziergänger noch einmal, sich nach dem Raser-Vorfall als Zeugen zu melden

Schmied Rainer Simmat will sich mit einer solchen Auskunft nicht zufriedengeben. Er will sich weiterhin für eine Schrittgeschwindigkeit vor seinem Bethaus und im weiteren befahrbaren Teil des Muttentals - in Fahrtrichtung Zechenhaus Herberholz - einsetzen. „Auch Nachbarn haben sich bei mir immer wieder über den Raser beschwert. Ich werde mich deswegen erneut an die Stadt wenden."

Die Polizei bittet noch einmal die Spaziergänger, die von dem jungen Wittener am 19. April bedrängt worden sein sollen, sich zu melden (Tel. 0234/909-5206). Polizeisprecher Thomas Kaster: „Bislang konnten wir nur mit drei Augenzeugen sprechen."

