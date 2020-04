Witten: Schwer verletzt: 79-Jährige übersieht Motorradfahrer

Witten Ein 63-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Witten-Annen am Sonntagmittag schwer verletzt worden.

Gegen 13 Uhr fuhr der Motorradfahrer auf der Stockumer Straße in Richtung Dortmunder Straße. In Höhe der Kreuzung Wullener Feld beabsichtigte eine ihm entgegenkommende 79-jährige Autofahrerin nach links abzubiegen. Dabei übersah die Autofahrerin den Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Die Autofahrerin blieb unverletzt.