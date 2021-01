Witten: So hilft ein Körpertagebuch dabei, gesund zu bleiben

Witten. Gewicht kontrollieren, Vorsätze verwirklichen, an die Vorsorge denken: Das Tagebuch von Kirsten Surwehme soll Frauen all das leichter machen.

Das Gewicht kontrollieren, den nächsten Vorsorge-Termin nicht vergessen, die guten Vorsätze umsetzen: Es ist im Alltag nicht immer leicht, all das im Auge zu behalten. Dabei helfen kann das "Körper Tagebuch", das Kirsten Surwehme aus Witten jetzt auf den Markt gebracht hat. Sie verspricht: Langfristig und ohne viel Aufwand können Frauen damit mehr Kontrolle über ihre Gesundheit gewinnen. Denn diese Erfahrung hat sich mit ihren Aufzeichnungen selbst gemacht.

Vor rund sechs Jahren hatte die Hevenerin damit begonnen, ein Tagebuch zu führen. Nicht um Erlebnisse sollte es darin gehen, sondern um ihren Körper. Sie war damals Ende 40, die Söhne aus dem Gröbsten raus. "Ich hatte endlich wieder Zeit, mich um mich selbst zu kümmern", sagt die heute 53-Jährige. Die geplante Alpenüberquerung, das Lauf-Training, die Diätpläne: "Ich dachte, ich fasse das mal alles zusammen." Die Marketing-Assistentin ließ sich ein Buch drucken, in dem sie alles eintragen und sammeln konnte. "Ich habe gemerkt, das hat mir sehr geholfen, alles im Blick und im Griff zu behalten."

Wittenerin hat Tagebuch für Zeitraum von zehn Jahren konzipiert

Weil ihr Projekt hat auch viele Freunde und Bekannte begeisterte, beschloss Kirsten Surwehme, ihr Buch auf den Markt zu bringen. "Ich glaube, dass viele Frauen davon profitieren können." Mit Herzblut habe sie daran gearbeitet, die Rubriken und das Layout zu entwerfen. Entstanden ist ein 180 Seiten starkes und fast ein Kilo schweres Tagebuch, mit dicken Seiten, einem Hardcover und einer Dokumentenmappe im Einband. "Es sollte richtig was Schönes und Haltbares sein", erklärt die Herausgeberin. Schließlich sei das Tagebuch für einen Zeitraum von zehn Jahren angelegt.

Dabei ist es weit mehr als ein Kalender mit leeren Seiten. Los geht es erst mal mit den "wesentlichen Eckpfeilern der Körperchronik", wie Surwehme es nennt: Von der Familiengeschichte bis zum Zahnstatus, vom Blutdruck über die Körpermaße bis zum Vorsorgekalender, alles kann und soll in die Rubriken eingetragen werden, erst dann startet man mit den Tagebucheinträgen. Hier hält die Nutzerin stichwortartig alle für sie wichtigen Daten fest: Gewicht, Zyklus, Sport, Befinden, Arzttermine. "Ob täglich oder bei Bedarf hängt von den individuellen Bedingungen ab", so Surwehme. Mal könne es sinnvoll sein, die tägliche Kontrolle zu haben, mal reiche die längere Entwicklung. "Etwa um zu sehen, ob sich über die Monate das eine oder andere Wohlfühl-Kilo eingeschlichen hat..."

Achtsamkeit und Eigenverantwortung

Analog statt digital - ist das sinnvoll? Kirsten Surwehme ist davon überzeugt. Das Buch könne mehr leisten als jede App. Denn zum einen behalte man damit immer den Überblick über eben alle persönlichen Gesundheitsthemen – von den eigenen Wechseljahrs-Beschwerden bis zum Fitness-Ziel. "Zum anderen bewirkt das kontinuierliche Aufschreiben automatisch mehr Achtsamkeit und Selbstkontrolle. Droht etwas aus dem Ruder zu laufen, kann man sehr frühzeitig gegensteuern", so die Wittenerin. Und drittens schaffe das Tagebuch mehr Bewusstsein für alle den Körper betreffende Bereiche, sei es Bewegung, Schlaf oder Zyklus. "Damit hilft das Buch Frauen dabei, Eigenverantwortung für ihren Körper zu übernehmen."

Das ist auch im medizinischen Sinne gemeint: Kirsten Surwehme erklärt, wie eine Brust-Selbstuntersuchung funktioniert, in welchem Bereich der Blutdruck liegen sollte und welche Symptome es für einen Herzinfarkt bei Frauen gibt. Die Autorin hat die Informationen zusammengetragen und und einer Ärztin gegenchecken lassen. Dabei betont sie ausdrücklich, selbst keine Medizinerin zu sein und auch den Arztbesuch mit dem Buch nicht ersetzen zu wollen. "Im Gegenteil: Ich kann dem Arzt damit viel besser erklären, was mit mir los ist, das erleichtert die Diagnose."

Impfkalender und Vorsorgetermin auch für Männer und Kinder

Frauen zwischen 30 und 60 Jahren sind die Zielgruppe, die die Wittenerin vor allem ansprechen will. "Jüngere beschäftigen sich auch mit ihrem Körper, aber eher auf andere Weise", erklärt sie. Aber warum nur Frauen? "Meine Erfahrung ist, dass Männer an diesen Körper-Themen nicht so interessiert sind." Allerdings: In ihren Vorsorge- und Impfkalender hat Kirsten Surwehme auch Männer und Kinder aufgenommen. "Schließlich sind die Frauen oft die Familienmanager..."

Einsteigen mit dem Buch ist jederzeit möglich. Der Start in ein neues Jahr sei aber perfekt für den Anfang, meint die Autorin. Was sie selbst auf die Ziele-Seite für 2021 geschrieben hat? "Top 1 ist immer: Gewicht halten. Top 2: Handstand lernen", verrät sie. Punkt drei sei mindestens einmal in der Woche um den Kemnader See laufen. "Denn im Homeoffice kommt auch bei mir zur Zeit Bewegung ein bisschen zu kurz."

>>> "Mein Körper Tagebuch" von Kirsten Surwehme ist erhältlich im Netz über ihren Shop auf der Seite www.blauekirschen.de, hier gibt es auch den Blog der Autorin zu lesen. Bald soll es auch im Buchhandel erscheinen: ISBN 978-3-00-067132-6. Das Buch kostet 38 Euro.

