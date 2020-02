Witten: Sparkasse will Personal sozialverträglich abbauen

Witten Die neuen Zeiten

Die Zweigstellen am Crengeldanz, an der Siegfriedstraße in Annen, im Hammertal und in Rüdinghausen sind ab dem 9. März von 9 bis 12 Uhr für das normale Kundengeschäft geöffnet. Für die Filiale in Stockum gilt dies ab dem 8. Juni. Beratungstermine gibt es dann in allen fünf Geschäftsstellen von 9 bis 18 Uhr.

In Annen, Bommern, Heven und Herbede können Kunden ab dem 8. Juni wochentags von 9 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr persönlichen Service in Anspruch nehmen. In der Hauptstelle ist dies von 9 bis 16 Uhr sowie donnerstags bis 18 Uhr möglich. Beratungen finden überall von 9 bis 18 Uhr statt. Außerdem ist das Kundenservicecenter weiterhin montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr telefonisch erreichbar.