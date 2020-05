Witten: SPD fordert Corona-Schutzschirm für Kommunen

Der SPD-Stadtverband Witten um seinen Vorsitzenden Axel Echeverria (4. v. li.) fordert in der Corona-Krise einen Rettungsschirm für Kommunen.

Der SPD Stadtverband Witten fordert angesichts der dramatischen finanziellen und wirtschaftlichen Situation vieler Städte einen „Schutzschirm für Kommunen“. Die hiesigen Politiker bitten deshalb in einem Antrag ihre Landtags- und Bundestagsabgeordneten, Dr. Nadja Büteführ und Ralf Kapschack, sich in Land und Bund für einen solchen Rettungsschirm einzusetzen, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern.

„Um es klar zu sagen: Die Lage ist dramatisch! Durch die massiven Einbrüche vor allem bei der Gewerbe-, aber auch anderen Steuern verschärft sich die finanzielle Lage vieler Kommunen gerade massiv – das sehen wir auch in Witten“, sagt Axel Echeverria, der Stadtverbandsvorsitzende. Verluste im mittleren zweistelligen Millionenbereich seien für die Stadt denkbar. „Wir brauchen dringend finanzielle Unterstützung!“

SPD Witten warnt auch vor Folgen für öffentliche Einrichtungen

Denn schließlich würden in den Kommunen Gesundheits-, Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebote organisiert. Auch der öffentliche Nahverkehr liegt in ihrer Hand. „Wenn wir wollen, dass Städte und Gemeinden ihren Aufgaben nachkommen und nicht rechte Rattenfänger Zulauf bekommen, dann müssen Bund und Land handeln, dann muss Geld fließen – sofort“, appelliert Echeverria.

In ihrem Antrag warnt die SPD auch vor den Folgen für öffentliche Unternehmen: „Es gibt keine Handlungsspielräume, die Einnahmeverluste öffentlicher Einrichtungen auszugleichen, so dass viele kommunale Unternehmen existenziell bedroht sind und sogar relativ finanzstarke Kommunen in Schwierigkeiten geraten.“

SPD setzt sich weiterhin für Altschuldenfonds ein

Neben einem Rettungsschirm für Kommunen setzt sich die SPD Witten auch weiter für einen „Altschuldenfonds“ ein, von dem auch das hoch verschuldete Witten profitieren könnte und wieder mehr Handlungsspielräume erlangen würde.

