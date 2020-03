Witten: SPD fragt nach Bundes-Förderung für das Radkonzept

Bei der Umsetzung des Radkonzepts in Witten könnte die NKI-Förderung helfen.

Witten. Hat Witten für sein Radkonzept Fördermittel der Nationalen Klimaschutzinitiative beantragt? Das will die SPD von der Bürgermeisterin wissen.

Hat die Stadt für die Umsetzung des Radkonzeptes bereits Fördermittel der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) beantragt? Das will die SPD-Fraktion von Bürgermeisterin Sonja Leidemann wissen.

Hintergrund der Anfrage: Das Bundesumweltministerium hat das kommunale Förderprogramm der NKI verbessert. Städtische Projekte, die den Klimaschutz fördern, sollen zu günstigen Bedingungen vom Bund unterstützt werden. Konkret geht es um das kommunale Energiemanagement, das Klimaschutzmanagement und um investive Maßnahmen. Die SPD nennt folgendes Beispiel: Wenn der Aufbau von Radabstellanlagen innerhalb eines 100-Meter-Radius von einem Bahnhof oder einem Haltepunkt erfolgt, können arme Städte mit einem hohen Förderanteil von bis zu 80 Prozent rechnen. Investive modellhafte Radverkehrsprojekte würden sogar mit bis zu 90 Prozent unterstützt.

Könnte die geplante große Abstellanlage am Hauptbahnhof gefördert werden?

Die Fraktion will daher wissen, ob die Stadtverwaltung bereits Fördermittel beantragt hat und für welche Maßnahmen aus dem Radkonzept sich die Stadt um Geld aus diesem Topf bewerben kann. Konkret fragt die SPD, ob das NKI etwa die geplante große Abstellanlage am Hauptbahnhof fördern könnte und ob die Stadtverwaltung bereits angedacht hat, den Aufbau von sogenannten Mobilitätsstationen anzuschieben, an denen Verkehrsteilnehmer mühelos das genutzte Verkehrsmittel – etwa von der Bahn aufs Leihrad – wechseln können.