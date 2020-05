Witten: SPD-Fraktion fragt nach Hilfen für Sportvereine

Witten. Wie geht es den Wittener Sportvereinen? Das will die SPD-Fraktion von der Stadt wissen – und regt eine finanzielle Entlastung für sie an.

Die SPD-Fraktion fragt die Stadt nach Erleichterungen für Sportvereine in der Corona-Krise. In einer Anfrage an die Bürgermeisterin regen die Genossen die Entlastung der Vereine bei der Energiekostenpauschale an.

In der Anfrage heißt es, die Vereine hätten in der Krise mit großen Problemen zu kämpfen, auch wenn das Land ihnen mit Hilfsprogrammen und dem Rettungsschirm Unterstützung gewährt habe. Die Einstellung des Trainings und der Wettkämpfe bei laufenden Kosten habe tiefe Löcher in die Vereinskassen gerissen.

Haben alle Vereine die Krise überstanden?

Die SPD-Fraktion will nun von der Stadt wissen, wie die derzeitige Lage der Wittener Vereine ist: Konnten alle Vereine von den Landesprogrammen profitieren und haben bisher alle die Krise überstanden? Außerdem wird gefragt, ob gemeinnützige Vereine ihre nebenberuflich tätigen Übungsleiter weiter bezahlt haben und ob Vereine, die wirtschaftlich tätig sind, für ihre Beschäftigten Kurzarbeitangemeldet haben? Schließlich regt die SPD an, den Sportvereinen zu ihrer finanziellen Konsolidierung ein Entgegenkommen zu zeigen – etwa bei der Energiekostenpauschale.