Witten: SPD-Frauen warnen vor Rückschritt bei Gleichstellung

Witten. Bis zur Gleichstellung von Mann und Frau ist es noch ein weiter Weg, so die AsF. Die SPD-Frauen haben in Witten sogar vor Rückschritten gewarnt.

Auf dem Podium sitzen mit Bürgermeisterin Sonja Leidemann oder der stellvertretenden Landrätin Sabine Kelm-Schmidt zwar durchaus Frauen, die politisch Karriere gemacht haben. Aber dass dies immer noch nicht selbstverständlich ist, zeigt das Etikett, das ihnen gleich ans Jackett geklebt wird: „Ausnahmefrauen!“ Trotz solcher Erfolgsgeschichten ist es noch ein langer Weg bis zur wirklichen Gleichstellung von Männern und Frauen, war sich die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen Ennepe Ruhr (AsF) einig. Rund 80 Genossinnen kamen am internationalen Frauentag im Wittener „Mondo“ zusammen.

Es sei noch viel Arbeit vonnöten, um Frauen in Führungspositionen zu bringen, sagt Sonja Leidemann. Sie stamme aus einer Arbeiterfamilie und habe es der SPD zu verdanken, dass sie studieren konnte. Bei der Stadtverwaltung gebe es zwar inzwischen auch mehr Amtsleiterinnen. Doch ob Bürgermeisterin, Dezernentin oder Landrätin: In NRW sind sie immer noch Ausnahmen. Rat und Kreistag tun sich bei der Geschlechterfrage ebenfalls nicht gerade hervor. Frauen haben in der Wittener Stadtverordnetenversammlung mit 24 Prozent nur einen bescheidenen Anteil, im Kreistag sind es gerade mal 30 Prozent.

Wittener Bürgermeisterin: „Das ist kein Zuckerschlecken“

Ob Führungsjob oder Politik im Ehrenamt – das sei kein Zuckerschlecken, sagt Sonja Leidemann. „Viele Frauen fragen sich, warum sie sich das antun sollen.“ Denn da ist ja noch das Problem, alles unter einen Hut zu bringen: Haushalt, Mutter, Ehefrau, Beruf. „Wir müssen an die Strukturen ran“, verlangt die Bürgermeisterin, die früher selbst noch schief angeguckt wurde, als ihre Kinder klein waren und sie arbeitete.

Dass sich Männer und Frauen alles teilen, eben auch Familie und Haushalt, sei längst noch keine Selbstverständlichkeit, so der einhellige Tenor bei der AsF. Frauen wie Leidemann warnten sogar vor einer gewissen Rückwärtsgewandtheit, wenn es um Rollenbilder geht. Ob Bloggerinnen oder rechte AfD’ler – hier würden wieder alte Stereotypen ausgegraben: Tolle Mutter, tolle Ehefrau – zurück an den Herd? Hier könne man die AfD im Wahlkampf stellen, so die Bürgermeisterin.

Vize-Landrätin: „Wir Frauen müssen sichtbar sein“

Vize-Landrätin Sabine Kelm Schmidt fordert die Frauen auf, sich zu zeigen, „wir müssen sichtbar sein. Nicht besser als die Männer sein, aber an sich glauben, zu sich stehen“. Dass eine Frauenquote „als Hebel“ hilfreich und notwendig ist, darin herrscht große Einigkeit. Kreistagsmitglied Brigitte Kaun: „Die Quote ist wichtig, um Frauen nach vorn zu bringen und Männer abzuschrecken, jedes Amt anzunehmen.“ Noch immer sei es so, dass die Frauen in der Politik „das Soziale kriegen und die Männer die Wirtschaft“.

Ratsmitglied Patricia Podolski ruft die Parteien dazu auf, gerade jüngeren Frauen (und Männern) eine Chance zu geben, etwa durch sichere Wahlbezirke oder Listenplätze in diesem Kommunalwalwahljahr. „Wir brauchen unbedingt sichtbare Frauen in Rat und Verwaltung.“