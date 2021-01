Witten: Stadt richtet Sammelstellen für Weihnachtsbäume ein

Witten. Christbäume sollten nicht einfach am Straßenrand oder im Wald entsorgt werden. Bis zum 17. Januar gibt es hierfür Sammelstellen.

Wer seinen Weihnachtsbaum entsorgen möchte, hat ab sofort Gelegenheit dazu. An den städtischen Sammelstellen können die Bäume bis zum 17. Januar abgegeben werden - ohne Lametta, Plastiktüten oder sonstigen Müll.

Denn die Bäume werden gehäckselt und das Häckselgut soll auf Wegen und Pflanzbeeten verstreut werden, so die Stadt. Weihnachtsbäume können an folgenden Stellen abgegeben werden: In Annen und Rüdinghausen an der Herdecker Straße (Wanderparkplatz), am Parkplatz Kreisstraße/Am Heisterkamp und am Parkplatz am Hallenbad.

In Witten-Heven werden Tannen am Sportplatz entgegengenommen

In Bommern gibt es Sammelstellen am Friesenplatz, am Parkplatz des Sportplatzes am Goltenbusch sowie am Wanderparkplatz Nachtigallstraße. Die Annahmestellen in der Wittener City: der Platz der Gedächtniskirche, der Parkplatz am Wullenstadion, die Dortmunder Straße Nähe Fuhrpark (beschildert).

In Heven werden Tannen am Sportplatz Haldenweg entgegengenommen, in Herbede im Hammertal, Ecke Deitermannsknapp (Buswendeschleife), am Vormholzer Ring (am Bolzplatz), am Franz-Wohlleb-Platz, am Parkplatz der Kita Durchholz sowie am Parkplatz an der Zeche Hollandstraße hinter der Rettungswache. In Stockum können Tannen am Sportplatz Pferdebachstraße abgegeben werden.

