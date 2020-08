Stadt Witten: Bei Wahlunterlagen gibt’s kleine Pannen

Das Briefwahlbüro der Stadt Witten befindet sich seit Montag (17.8.) in der Bahnhofstraße 30. Tamara Busch zeigt hier die Stimmzettel für die Kreistag- und die Bürgermeisterwahl.

Witten. Zwei kleine Pannen gibt’s zum Start der Stimmabgaben für die Kommunalwahl. Was ist denn da bei der Stadt passiert?

Ein paar kleine Schwierigkeiten vermeldet die Stadt zum Start der Stimmabgaben für die Kommunalwahlen.

So haben zwar etwa 1000 Wählerinnen und Wähler bereits an den ersten drei Tagen über die Homepage der Stadt erfolgreich ihre Briefwahlunterlagen beantragt. Bürger aber, die nicht den QR-Code auf ihrem Wahlschein für den Antrag nutzen, müssen unter anderem ihre Adresse angeben. Das Programm markierte dabei einige Straßen als ungültig, obwohl sie in Witten liegen. Der Antrag war deshalb nicht möglich. Dafür bittet die Stadt um Entschuldigung. Das technische Problem sei nun gelöst, der Antrag jetzt für alle möglich. Falls doch Schwierigkeiten auftreten sollten, hilft das Wahlamt gerne weiter: wahlamt@stadt-witten.de.

Außerdem hat das Wahlamt versehentlich einige Wahlberechtigungen doppelt verschickt. Natürlich habe das keinen Einfluss auf die Stimmabgabe: Weiterhin darf jede Wählerin und jeder Wähler nur einmal abstimmen.