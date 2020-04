Witten: Stadt versorgt Schulen mit Hygieneprodukten

Witten. Die Stadt Witten bereitet sich auf die Lockerungen der Maßnahmen in Witten vor. So sollen Schulen und die Verwaltung Hygieneprodukte bekommen.

Der "Stab für außergewöhnliche Ereignisse" der Stadt Witten hat sich am Donnerstagvormittag (16.4.) zusammengesetzt und diskutiert, wie die Lockerungen der Maßnahmen für Geschäfte und die Öffnung der Schulen in Witten umgesetzt werden können. So sei die Stadt bereits dabei, Schutzmasken und Hygieneprodukte in großen Mengen zu beschaffen, sagt Stadtsprecher Jörg Schäfer.

Allerdings sei die Schutzausrüstung eher für verschiedene Bereiche der Verwaltung sowie für Schulen gedacht. In den Schulgebäude, für die die Stadt verantwortlich ist, werde man dafür sorgen, dass es zum Beispiel in den Waschräumen ausreichend Seife und Desinfektionsmittel gibt, sagt Schäfer. Auch Hausmeister, Sekretärinnen und Reinigungskräfte in Schulen sowie Angestellte in der Verwaltung, die Kontakt zu Bürgern haben, sollen entsprechende Schutzausrüstungen bekommen. Einzelhändler dagegen müssten sich selbst um die Versorgung mit Mundschutzmasken und Hygieneprodukten kümmern.

