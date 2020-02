Witten: Stadtwerke-Kunden zahlen ab April mehr für Strom

Wie drei Viertel der Energieversorger in Deutschland erhöhen auch die Wittener Stadtwerke in diesem Jahr ihre Strompreise beim Basistarif. Tiefer in die Tasche greifen müssen die Kunden ab April. Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden (kWh) zahlt 2020 mit zirka 1166 Euro fast 77 Euro mehr für Strom als im Vorjahr, ein Anstieg von etwa sieben Prozent.

Ein Single-Haushalt muss 40 Euro mehr einplanen, insgesamt rund 559 Euro, bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 1500 kWh. Das ist ein Plus von 7,6 Prozent. Vertriebschef Markus Bogiel verweist auf höhere Preise an der Strombörse seit 2016 und eine gestiegene EEG-Umlage, die den Ausbau von erneuerbaren Energien finanziert. Sie ist Teil des Strompreises. Zuletzt wurde er Anfang 2018 in Witten erhöht.

Stadtwerke Witten beraten interessierte Kunden beim Tarifwechsel

Die Wittener Stadtwerke beliefern 80 Prozent der Wittener Privathaushalte mit Ökostrom. Auch 55 Prozent der Wittener Unternehmen seien Stadtwerke-Kunden, so Geschäftsführer Andreas Schumski. 35.000 Stromkunden bekommen Post von den Stadtwerken, die sie über die Preiserhöhungen informieren. Den Preisanstieg könne man um etwa die Hälfte reduzieren, wenn man sich als Stromkunde vom Basistarif in einen Tarif mit einer ein- oder zweijährigen Laufzeit wechsele, so Borgiel.

Auch die Fahrpreise für die Schwalbe erhöhen sich.

Welcher Tarif der richtige für den eigenen Verbrauch ist, können Kunden mit Stadtwerke-Mitarbeitern besprechen. Eine Beratung gibt es im Stadtwerke-Kundenbüro „Impuls (Ruhrstraße 12) oder telefonisch unter . Informationen zu den Tarifen und einen Tarifrechner findet man auch online unter www.stadtwerke-witten.de.