Witten: Stoppt die Besuche in den Altenheimen

Witten Die Politik will es so: Seniorenheime sollen auch in harten Corona-Zeiten Besuche von Bewohnern ermöglichen. Hierfür wird viel riskiert.

Zahlen, die erschüttern: Schon 15 Senioren sind in diesem Jahr an oder mit Corona verstorben, die in einem Seniorenheim in Witten lebten. Allein die Feierabendhäuser haben bis Dienstag (29.12.) acht Tote zu beklagen. Insgesamt gibt es dort 73 bestätigte Corona-Fälle.

Als NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann sich dafür verwendeten, dass Heime nicht wie im ersten Lockdown abgeriegelt werden, haben sie es sicherlich gut gemeint. Menschen sollten nicht mehr einsam sterben müssen. In Corona-Zeiten sollte ein Stück normales Leben auch in Alten- und Pflegeeinrichtungen durch Besuche und Treffen außerhalb der Heime möglich sein.

Wie sich jetzt aber traurig zeigt, steigt mit diesen Begegnungen auch das Risiko, dass Besucher alte und hochbetagte Menschen mit dem Coronavirus infizieren. Ein Risiko, auf das Heim-Leitungen nicht nur in Witten hingewiesen haben,

Umso erstaunlicher, dass sein Haus trotz hoher Infektions- und Todeszahlen auch jetzt für Besucher geöffnet bleibt. Andere Einrichtungen mit Corona-Ausbrüchen wie das Bommeraner Lutherhaus haben dicht gemacht. Als Tochter einer über 80-jährigen Mutter bin ich davon überzeugt: Wer seinen Angehörigen und Freunden, die in Seniorenheimen leben, in diesen harten Pandemie-Wochen etwas Gutes tun will, hält sich von ihnen fern.

In Zeiten, in denen die Politik täglich appelliert, persönliche Kontakte bis auf ein Minimum zu reduzieren, kann es nicht sein, dass in Altenheimen an Wochenenden Dutzende von Besuchern zu Gast bei pflegebedürftigen Senioren sind. Auch wenn Gäste sich einem Corona-Schnelltest unterziehen, sind die Ergebnisse nur Momentaufnahmen. Wer heute noch negativ getestet wird, kann schon morgen Anzeichen einer Infektion aufweisen.

