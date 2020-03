Witten: Stornierungsflut bei Reisebüros und Busunternehmen

Witten. Die Corona-Krise hat Urlauber und die Reisebranche hart getroffen. Auch den Reisebus-Unternehmer Meinhold Hafermann. Der Chef eines über 100 Jahre alten Familienunternehmens mit zehn neuen Reisebussen musste all seine „fast ausverkauften Reisen" absagen. Ein herber wirtschaftlicher Verlust für die Traditionsfirma aus der Brüderstraße.

Aber die Gesundheit der Menschen gehe vor, betont der Unternehmer. „Unsere Busse stehen leider, da wir aufgrund des Verbotes der Landesregierung bis nach Ostern, bis zum 19. April, keine Reisen durchführen dürfen." Bei Hafermann Reisen laufen wie bei den Wittener Reisebüros in diesen Tagen aufgrund der Urlaubs-Stornierungen die Telefone heiß. Den Kunden werden Umbuchungen für einen Urlaub im Sommer, Herbst oder zu einem anderen beliebigen Zeitpunkt angeboten. Meinhold Hafermann, der sich die Geschäftsführung mit seiner Schwester Christel teilt, ist sich sicher: „Auch diese Krise geht vorüber."

Hafermann Reisen wurde 1911 gegründet

Das 1911 gegründete Unternehmen musste aufgrund der Coronakrise erstmals in seiner Geschichte Kurzarbeit anmelden, „um die Firma und die langjährige Mannschaft mit ihren Familien abzusichern", so der Chef. Der hinzufügt: „Bereits meine Großeltern und Eltern haben zwei alles zerstörende Weltkriege erlebt - und überlebt. Von ihnen haben wir, die dritte Generation, gelernt, die Ärmel hochzukrempeln."

Für viele Gewerbetreibende könne die Pandemie jedoch ein „wirtschaftlicher Totschlag" werden, fürchtet Hafermann, der froh ist, eine schuldenfreie Firma zu führen.

„Die Reiseveranstalter kaufen seit Tagen zusätzliche Flugkapazitäten"

Jutta Wedhorn, Chefin des Reisebüros Wedhorn an der Bahnhofstraße, arbeitet mit ihrem Team seit Dienstag (17.3.) wegen der Coronakrise hinter verschlossenen Türen. „Wir sind telefonisch, per Mail und Fax für unsere Kunden zu erreichen und kümmern uns um sie", verspricht Wedhorn, die wie ihre Mitarbeiter alle Hände voll zu tun hat.

Was an Reisen bei Wedhorn in den letzten Monaten abgeschlossen wurde, wird jetzt storniert. Die Veranstalter von Pauschalreisen streichen ihre Reisen bis zu verschiedenen Terminen. „Manche bis zum 29. März, andere bis zum 3. oder 30. April", erklärt die Reiseverkehrskauffrau. In der Regel erhalte der Kunde sein Geld für den nicht angetretenen Urlaub zurück. Es gebe jedoch auch Reiseanbieter, die den Kunden Gutscheine oder Umbuchungen auf andere Termine anbieten würden.

„Für diese Reisen bekommen wir kein Geld"

Um derzeitige frühere Rückflüge von Pauschalurlaubern kümmerten sich die Reiseleiter vor Ort. „Die Reiseveranstalter kaufen seit Tagen zusätzliche Flugkapazitäten und stehen in engem Kontakt mit dem Auswärtigen Amt in Berlin", so Jutta Wedhorn. Wie Reisebus-Unternehmer Meinhold Hafermann bekommt auch ihr Reisebüro die Absagen von bereits gebuchten Ferien finanziell zu spüren. „Für diese Reisen bekommen wir kein Geld." Die Cornakrise mache die Arbeit ihres Teams von Monaten zunichte. Wedhorn rechnet damit, dass es auch in ihrem Betrieb zu Kurzarbeit kommen könnte. „Es kommen ja keine neuen Aufträge rein."

Grit Gassen, die ein Reisebüro an der unteren Bahnhofstraße betreibt, sagt, eine Lage wie diese erlebe sie in ihrem langen Berufsleben zum ersten Mal. Der Reiseveranstalter TUI habe weltweit bis zum 23. April alle Reisen storniert. „Das betrifft hunderte Kunden von uns." Bei TUI bekämen diese ihren Reisepreis zurück oder könnten einen anderen Urlaub buchen. Beschwerden von Urlaubern, die früher aus ihren Feriengebieten abreisen müssten, hätten sie noch nicht erreicht, sagt Gassen. Wer eine Urlaubsreise umbuchen möchte, dem rät sie zu Ferien nicht vor Oktober. „Und ich glaube, das ist angesichts der derzeitigen Lage noch sehr optimistisch geschätzt."

>>> Reisebüro-Chefin: „Wir werden doppelt bestraft."

Reisebüro-Chefin Jutta Wedhorn findet es „nicht fair", dass sie für von Reiseveranstaltern abgesagte Urlaube keine Provisionen erhält. „Wir müssen diese an die Veranstalter zurückzahlen, obwohl wir für dieses Geld Kunden beraten, Sitzplätze in Flugzeugen reserviert und Ausflüge gebucht haben."

Sie habe keinen Umsatz mehr und wegen des Coronavirus ihr Büro für die Kunden schließen müssen. Jutta Wedhorn: „Wir werden doppelt bestraft."