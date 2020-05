Witten: Tätowierer bebildert Buch über eine kleine Rakete

Normalerweise malt er eher düstere Totenköpfe und Adler auf die Haut. Jetzt hat der kannte Wittener Tätowierer Günna viele niedliche Raketen aufs Papier gebracht. Für die Autorin Nadja Klinger hat der 43-Jährige das Kinderbuch „Die kleine Rakete L.U.1.7.6.“ bebildert – und ist „total stolz“ darauf.

Die „Kleine Rakete“ ist Nadja Klingers erstes Buch. Die 41-Jährige arbeitet eigentlich als Grafikerin. „Ich habe habe schon immer gerne geschrieben“, sagt sie. In einem „Blitzgedanken-Buch“ habe sie stets alle Ideen notiert. „Und als ich eines Morgens eine Nachricht von Günna mit einem Raketen-Emoji bekommen habe, war der Gedanke auf einmal da: Ich schreibe ein Kinderbuch.“

Jeden Morgen, noch bevor ihre beiden Kinder zur Schule gehen, hat sich die Hevenerin an den Rechner gesetzt und ein paar Kapitel über die lustigen und spannenden Abenteuer der kleinen Rakete geschrieben. „Früh morgens habe ich die besten Ideen“, so die Frühaufsteherin. Herausgekommen ist dabei eine phantasievolle Geschichte über Mut und Freundschaft, über Geduld und den Glauben an sich selbst. „Da steckt viel Mutter drin“, gibt sie zu. Also Werte, die sie ihren Kindern mitgeben will. „Etwa, was Liebe alles bewirken kann.“

Günna vergoss sogar ein paar Tränchen

Damit kommt das Buch aber offenbar auch bei Erwachsenen gut an. „Viele sagen, es habe sie sehr gerührt“, sagt Klinger. Und selbst Günna, der nicht den Eindruck macht, übermäßig zart besaitet zu sein, habe ein Tränchen vergossen, als sie ihm das Buch zum ersten Mal vorgelesen habe. „Und dann habe ich ihn gefragt, ob er die Illustration übernehmen würde.“ Schließlich seien sie beide „seit Ewigkeiten“ gut befreundet. „Und ich kenne niemanden sonst, der so gut zeichnen kann.“

Der Tätowierer vom Rockland Studio aus Annen bestätigt die Aussage – auch das Tränen gibt er zu. „Ich war hin und weg von dem Buch.“ Deshalb habe er die Aufgabe gerne übernommen. Etwa 30 Bilder hat er für das Buch gezeichnet – mal übt die Rakete mit einer Hantel, mal rutscht sie auf den Kitzelsteinen aus und fliegt auf die Nase. Das Motiv sei eigentlich simpel, gibt Günna zu, der sonst komplizierte Bilder gestaltet. Trotzdem sei der Auftrag eine Herausforderung für ihn gewesen. „Es sollte ja nett und freundlich aussehen.“ Das sei er nicht gewohnt. „Nadja musste mir immer wieder sagen, dass ich das viele Schwarz weglassen soll.“

Aber dafür musste sie ihn nicht drängeln – im Gegenteil: Eigentlich hatten die beiden November für die Veröffentlichung angepeilt. „Aber wegen Corona hatte ich plötzlich viel Zeit und konnte drei Wochen durchmalen“, sagt Günna. „Und ruck-zuck waren wir fertig“, ergänzt die Autorin. Weil sie von den großen Kinderbuchverlagen so schnell noch keine Antwort bekommen habe, hat Nadja Klinger das Buch schließlich im Eigenverlag auf den Markt gebracht. Als Taschenbuch zunächst – eine spätere Hardcover-Version ist nicht ausgeschlossen.

Für fünf Tage im Mai kostenlos „Die kleine Rakete L.U.1.7.6.“ von Nadja Klinger und Günna ist im Buchhandel als Taschenbuch erschienen und kostet 9,90 Euro. Als E-Book bei Amazon kostet das Buch 6,60 Euro, ist ist auf jedem Reader – nicht nur dem Kindle – zu lesen. Vom 16. bis 20. Mai gibt es eine Aktion zum Geburtstag der Autorin. In dieser Zeit kann die Rakete kostenlos heruntergeladen werden.

Die „Kleine Rakete“ ist ein Kinderbuch zum Vor- und Selberlesen. „Fürs Vorlesen braucht man etwa 20 Minuten“, sagt die Autorin. Das gehe gut in einem Rutsch. „Es gibt aber auch genügend Höhepunkte, wo man Schluss machen und am nächsten Tag weiterlesen kann.“ Den großen und kleinen Lesern gefällt die Geschichte offenbar: „Viele Kunden bedanken sich und schicken mir Bilder von ihren Kindern mit dem Buch“, sagt Günna. Er freut sich darüber. „Ich selbst habe leider keine Kinder und finde es total toll mich total, dass ich jetzt auch mal was für die Kleinen machen konnte.“ Sorge, dass sein cooles Image darunter leiden könnte, hat er nicht. „Ach Quatsch, es gibt eben auch nette Tätowierer.“