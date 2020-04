Witten: Tierfreunde fürchten Hungertod vieler junger Tauben

Witten Weil Lokale wegen Corona geschlossen sind, finden Tauben in Witten kaum Nahrung. Ein Verein will die Tiere füttern. Die Stadt lehnt das aber ab.

Die Corona-Krise trifft nicht nur Menschen. Auch Tiere leiden unter den Folgen unseres veränderten Alltags. Tauben etwa finden in der derzeitigen Situation nur noch schwer Nahrung. Die Wittener Initiative Stadttauben will die Vögel deshalb füttern und so vor dem Hungertod bewahren. Die Stadt lehnt eine entsprechende Sondergenehmigung aber ab.

"Durch die Schließungen der meisten Lokale und den Einbruch der Besucherzahlen der City von denen sich die Tauben ernähren", erklärt Roland Dirks, Vorsitzender der Initiative seinen Vorstoß. Da die Vögel sehr standorttreu seien, würden sie die Innenstadt auf der Suche nach Nahrung auch nicht verlassen.

Besonders jungen Taube drohen in Witten zu verhungern



Besonders hart trifft es nach Einschätzung der Tierschützer die unlängst geschlüpften Tauben. Im März hat die Brutsaison begonnen. "Die Jungtiere werden in der City verhungern und tot auf Vordächern und den Straßen liegen", sorgt sich Dirks. Die in Witten aktiven Helfer seien derzeit schon mit der Versorgung aufgefundener halbverhungerter Taubenjungen überlastet.

Daher beantragte Dirks im Namen des Vereins bei der Stadt eine Sondergenehmigung, um die Tauben in der derzeitigen Ausnahmesituation füttern zu dürfen. Das Ordnungsamt lehnte das ab. Der Verein sorge mit der Bewirtschaftung des Taubenturmes bereits dafür, dass die Stadttauben ausreichend versorgt werden, heißt es in einer kurz gehaltenen Antwort des Amtes an den Verein.

Tauben-Verein ärgert sich über Ablehnung der Stadt

Als "sehr betrüblich und irritierend" empfindet Roland Dirks die Ablehnung der Stadt. Besonders ärgert er sich aber über die aus seiner Sicht "faktenfremde Ausrede", dass die Tauben der Stadt mit dem Turm im Lutherpark versorgt seien. "Das kann ich nur als armselig bezeichnen", ärgert sich der Tierfreund.

Die Initiative füttert am Taubenturm seit nun rund 20 Jahren etwa 100 Vögel, die dort eine Heimat gefunden haben. "Doch der Turm dient in erster Linie dazu, die Tauben vom Rathausplatz abzuziehen. So ist er im Jahr 2000 auch geplant worden", sagt Dirks. Er würde mitnichten die Tiere der gesamten Innenstadt versorgen. Gerade am südlichen Ende der Bahnhofstrasse und um die Parkhäuser lebten Tauben, die eben nicht zum Turm fliegen - und die auch gar nicht wüssten, dass es dort Nahrung gibt.

Ordnungsamt: Tauben sollen in der Stadt kein Futter finden

Würde man im Park zuviel Futter verteilen und den ganzen Tag dort liegen lassen, würde man damit als negativen Nebeneffekt noch Tauben aus der weiteren Umgebung anlocken, die sich dann auch in der City ansiedeln würden. "Das kann ja nicht im Interesse der Stadt sein", findet Dirks.

Das Ordnungsamt überzeugt diese Argumentation aber nicht. Das Fütterungsverbot solle ja gerade bezwecken, dass Tauben keine Nahrung finden, heißt es auf Nachfrage. Aus Sicht der Stadt sei eine Not-Fütterung auch in Corona-Zeiten nicht zielführend, da die Tauben aus dem Stadtgebiet ferngehalten werden sollen. Das Amt verweist zudem darauf, dass die Stadt nicht verpflichtet sei, Tauben zu füttern oder dafür zu sorgen, dass diese gefüttert werden.

Aufgeben will der Verein aber noch nicht. Um sein Anliegen durchzusetzen hat er sich an die Fraktionen des Rates gewandt. Geantwortet haben bislang nur die Grünen. "Da wegen der Corona-Pandemie derzeit keine Ausschüsse stattfinden, können sie sich aber zumindest zeitnah nicht für das Anliegen einsetzen", sagt Roland Dirks. Allerdings hätte die Fraktion signalisiert, die Mail noch einmal an die Bürgermeisterin mit der Bitte um wohlwollende Bearbeitung weiterleiten zu wollen.

>>Info:

Ein Taubenfütterungsverbot existiert bereits seit Jahrzehnten in der Ordnungsverordnung der Stadt. Wer dagegen verstößt, kann mit einem Verwarnungsgeld belegt werden, beginnend bei 55 Euro. Die Geldbuße ist aber fallabhängig und kann auch höher sein.

Am liebsten würden Dirks und seine Mitstreiter einen temporären Futterplatz an der Ecke Bahnhofstraße/Poststraße einrichten. Dort soll es jeden morgen für eine Stunde Futter für die Vögel geben, danach sollen Ehrenamtliche die Reste wegfegen, damit keine Ratten angelockt werden.

