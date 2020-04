Witten: Transport Kontor fährt auch in heiße Corona-Gebiete

Gegründet wurde das Wittener Transport Kontor (WTK) vor 67 Jahren auf dem Sonnenschein. Seit 50 Jahren findet man das Familienunternehmen, das rund 220 Angestellte in ganz Deutschland beschäftigt, am Hevener Neddenburweg. Eine Traditionsfirma, die immer zukunftsorientiert dachte, 2019 noch nach einem größeren Firmenstandort suchte. Mit der Corona-Pandemie haben auch für das Transport Kontor und seine 180 Lkw-Fahrer schwierige Zeiten begonnen.

40 Prozent der Aufträge sind weggebrochen, dann die Vorschriften, Verbote und Einschränkungen, mit denen die Lkw-Fahrer derzeit arbeiten müssen, die in ganz Europa unterwegs sind. Für Geschäftsführer Thomas Jungermann mit die schwierigste Herausforderung in seinem bisherigen Berufsleben, wie der 48-Jährige zugibt.

WTK-Fahrer steuern auch Italien, Spanien und Frankreich an

Auch sein Unternehmen hat Kurzarbeit angemeldet. „Wir arbeiten aber erst einmal die Resturlaube ab", so Jungermann. 130 Brummis gehören zum WTK-Fuhrpark. Jeder zehnte Lkw ist derzeit stillgelegt. Das Unternehmen, spezialisiert auf Gefahrguttransporte, fährt weiterhin nach Italien, auch in die dortige Lombardei, nach Frankreich und Spanien. Die „heißen Corona-Länder", wie Jungermann sie nennt.

Einzelne Regionen in Frankreich und Spanien hätten dazu unterschiedliche Vorschriften. „Da kocht jeder sein eigenes Süppchen - wie in Deutschland die einzelnen Bundesländer." Was dem Geschäftsführer die Arbeit nicht erleichtert und auch den WTK-Brummifahrern viel Nervenstärke abverlangt. Aufgrund der Corona-Pandemie sind in der Lombardei auch Tankstellen und ganze Autobahn-Raststätten geschlossen, „wo Fahrer normalerweise einkehren und duschen können".

Der Lkw rollt mit dem Zug in Richtung Mailänder Großraum

Um einen Aufenthalt im Mailänder Großraum möglichst kurz zu gestalten, nehmen Lkw-Fahrer der Wittener Spedition mit ihren Fahrzeugen in Freiburg/Breisgau einen Zug, der im italienischen Novara endet. Dieser bringt sie auch zurück nach Deutschland. Bei Fahrern, die Chemie-Parks in NRW ansteuern, wird Fieber gemessen oder die Brummi-Fahrer müssen eine Selbsterklärung zu ihrem Gesundheitszustand abgeben.

Dennoch sei die Motivation bei den meisten seiner Mitarbeiter immer noch hoch, sagt Geschäftsführer Jungermann. Männer, die zur Corona-Risikogruppe gehörten, hätten darum gebeten, nicht ins Ausland fahren zu müssen, sondern in der näheren Umgebung bleiben zu können. Jungermann: „Auch das haben wir geregelt."

„Einen Kredit muss man später auch zurückzahlen"

Der WTK-Geschäftsführer fürchtet, dass die große Auftragsflaute für seine Firma im Mai kommt. „Der Produktionsstopp der Automobilindustrie, für deren Zulieferbetriebe wir auch fahren, hat zu einer Kettenreaktion geführt." Jungermann betont, dass es sein Unternehmen vermeide, einen Kredit aufzunehmen. „Wir versuchen das jetzt aus eigener Kraft zu schaffen. Einen Kredit muss man später auch zurückzahlen."

Der 48-Jährige hofft auch, dass sich das oft negative Image, das Lkw-Fahrer bedauerlicherweise häufig in der Öffentlichkeit hätten, durch deren Einsatz während der Corona-Pandemie wandeln wird. „Denn sie sorgen durch ihre Fahrten mit dafür, dass derzeit vieles noch weiterhin funktioniert."

Die Hochzeitsfeier wird auf der Burg Blankenstein nachgeholt

Jungermann spricht auch über eine ganz persönliche Erfahrung in Corona-Zeiten. Er hat am Ostersamstag geheiratet, standesamtlich im Haus Witten. „Meine Frau und ich waren mit dem Standesbeamten allein." Vor dem Gebäude standen noch ein paar Freunde - mit dem gebotenen Abstand. Arbeitskollegen veranstalteten zu Ehren des Brautpaares einen Lkw-Korso. Jungermann: „Danach sind meine Frau und ich alleine nach Hause gegangen."

Warum wurde die Hochzeit nicht auf bessere Zeiten verschoben? Da macht der frischgebackene Ehemann seiner Frau ein Riesenkompliment: „Ich habe nicht geheiratet, weil ich die Feier, sondern weil ich die Frau wollte." Gefeiert wird trotzdem noch - sobald dies wieder möglich ist - hoch über der Ruhr auf der Burg Blankenstein.

>>> Auf dem Sonnenschein gegründet

1953 wurde das Wittener Transport Kontor auf dem Wittener Sonnenschein durch Heinrich und Günther Stratmann gegründet. Sie transportierten und handelten zunächst mit Kohle. 1959 zog die Firma auf ein neues Grundstück „Auf dem Kamp" in Witten.

Vor der Corona-Pandemie hatte das Unternehmen nach einem größeren Firmenstandort gesucht. Denn am Hevener Neddenburweg hat WTK nicht genug Stellplätze für die eigenen Brummis. „Das Thema neuer Standort stellen wir derzeit zurück", so Geschäftsführer Thomas Jungermann.