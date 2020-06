Witten trauert um Ex-Stadtdirektor Reinhard Wiederhold

Witten. Der ehemalige Stadtdirektor Reinhard Wiederhold ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Er hat die Geschicke der Stadt bis 1994 mitgestaltet.

Witten trauert um Reinhard Wiederhold. Der ehemalige Stadtdirektor ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Er war von November 1983 bis zum Eintritt in den Ruhestand im Januar 1994 als Stadtdirektor in Witten tätig.

Reinhard Wiederhold – hier in einer Aufnahme aus dem Jahr 2000. Foto: Davide Bentivoglio

Mit ihm „verliert die Stadt Witten eine überragende Persönlichkeit, die sich in einer fast 50-jährigen Dienstzeit große Verdienste erworben hat“, so Bürgermeisterin Sonja Leidemann. „Sein Wirken war geprägt von unermüdlicher Schaffenskraft und großer Fachkenntnis. Während seiner Amtszeit hat er die Geschicke unserer Stadt auf diese Weise wesentlich mitgestaltet“, so Leidemann in einem Nachruf im Namen von Rat und Verwaltung.

Zu tiefem Dank verpflichtet

Die Stadt Witten sei Reinhard Wiederhold für seinen Dienst zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger zu tiefem Dank verpflichtet. „Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“