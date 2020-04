Witten: Trotz Corona gibt's zu Ostern Lamm und Spargel

Witten. Leckere Ostermenüs zum Mitnehmen – das geht wegen der Corona-Gefahr auch in Witten. Hier ein paar Tipps, wenn man nicht selbst kochen will.

Die Restaurants in Witten bleiben wegen der Corona-Pandemie auch über Ostern geschlossen. Einige Gastronomen bieten ihr Ostermenü daher zum Abholen an. Zum Beispiel Doris Veit, die gemeinsam mit ihrem Mann Andreas das Haus Fründt in Witten führt.

An Karfreitag bieten sie zum Beispiel Rotbarschfilet mit Senfsauce, Salzkartoffeln und einem bunten Salat an – oder Hirschgulasch mit Kartoffelknödeln und Rotkohl. Für Ostersonntag und Ostermontag stehen unter anderem ein klassisches Wiener Schnitzel vom Kalb mit frischem Spargel, Sauce Hollandaise und Pommes Frites auf dem Speiseplan. Eine Mahlzeit kostet zwischen 15 und 25 Euro – inklusive einer frischen Rindfleischsuppe als Vorspeise und einem weißen Mousse au Chocolat auf Erdbeer-Rhabarberkompott zum Dessert.

Wittener Gastronomen bieten leckere Gerichte zum Abholen an

Die Gerichte von der Oster-Speisekarte können täglich von 12 bis 14 Uhr und von 17 bis 18 Uhr abgeholt werden. Bestellungen für Ostersonntag und Ostermontag werden bis zu einem Tag vorher unter 02302 23254 entgegengenommen. Ab 20 Euro wird auch nach Hause geliefert.

Bei Pino's Il Gusto gibt es Pizza, Pasta und klassische italienische Desserts zum Mitnehmen. Ab einem Bestellwert von 30 Euro werden die Speisen auch geliefert. Zwar bietet der Italiener kein spezielles Ostermenü an, Kunden können aber ihre Wünsche nennen. "Die Gäste können mir sagen, was sie möchten und dann mache ich das", sagt Inhaber Pino Difonzo. Viele Vorbestellungen (02302 9832724) hat er allerdings noch nicht. Ohnehin sei das Geschäft mit den Speisen zum Mitnehmen kein Vergleich zum normalen Ostergeschäft.

Vakuumierte Oster-Gerichte zum selber warm machen

André Vordenbäumen vom André's 1726 in Herbede bietet seine Mahlzeiten bereits seit einiger Zeit "to go" an. Auch an Ostern müssen Stammgäste nicht auf ein leckeres Menü verzichten. Die gegarte Lammkeule in feiner Jus mit Rosmarinkartoffeln und Spargel-Ratatouille gibt's für 25 Euro. Die frisch gekochten Gerichte können vakuumiert, also zum selber warm machen, auf der Terrasse des Restaurants abgeholt werden. Ein kleines Überraschungsdessert gibt es ebenfalls noch dazu.

"Ich bin positiv überrascht, wie gut das Angebot angenommen wird", sagt Inhaber André Vordenbäumen. Allerdings ist die Nachfrage so groß, dass man nur noch bis Mittwoch (8.4.), 18 Uhr, per E-Mail an Willkommen@andres1726.de vorbestellen kann.

Für jedes bestellte Gericht gibt es, auch nach Ostern, einen Fünf-Euro-Gutschein dazu. Sobald die Restaurants wieder öffnen dürfen, kann er im "André's 1726" oder in der "Alten Fähre" in Bochum eingelöst werden – eine Win-Win-Situation für den Gastronomen und seine Kunden.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.