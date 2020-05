Witten: Turn- und Sporthallen öffnen im Juni

Witten. Wittens Sporthallen sind wieder für Vereine geöffnet. Ab Anfang Juni ist das Training wieder möglich. Die Vereine müssen sich an Regeln halten.

Nachdem bereits die Außensportanlagen in Witten den Betrieb wieder aufgenommen haben, stehen nun auch die städtischen Turn- und Sporthallen wieder zur Verfügung. Ab Mittwoch (3.6.) dürfen Vereine wieder in den Sporthallen in Witten trainieren.

Damit die Abstands- und Hygieneregeln in den Sporthallen eingehalten werden können, wurden die Trainingszeiten der Vereine verkürzt. "Die Flure und Gänge in den Sporthallen sind sehr eng", sagt Agnetha Peters vom Stadt-Sport-Verband. Normalerweise herrsche in den Sporthallen ein reger Wechsel. "Wir wollen verhindern, dass die Vereine nach dem Sport aufeinandertreffen."

Außerdem müssen die Übungsleiter eine Teilnehmerliste führen und darauf achten, dass während dem Sport der Mindestabstand eingehalten wird.

Die Sporthallen der Holzkamp-Gesamtschule, die Halle der Hardenstein-Gesamtschule und die alte Turnhalle des Ruhr-Gymnasiums bleiben allerdings weiterhin für den Vereinssport gesperrt. Derzeit stehen noch Stühle und Tische in den Turnhallen der Schulen. Hier wurden in den letzten Wochen unter anderem Abiturklausuren geschrieben.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.