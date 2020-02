Witten: Über 30 Flüchtlinge ziehen im Sommer zum Brink

Witten. In das städtische Gebäude am Brink in Witten sollen im Sommer bis zu 36 Flüchtlinge einziehen. Die Stadt will so deren Wohnsituation entzerren.

In das zuletzt leerstehende städtische Gebäude am Brink werden schon bald wieder Flüchtlinge einziehen. Geplant ist ein Umzug von 30 bis 36 Personen Mitte des Jahres. „Der genaue Zeitpunkt ist aber noch offen“, sagt Christoph Noelle vom Amt für Wohnen und Soziales. Zunächst müssten Renovierungsarbeiten durchgeführt und die Unterkünfte „in Belegungsfähigkeit versetzt“ werden. Sprich: Es fehlen Möbel.

Aktuell leben 265 Flüchtlinge in städtischen Unterkünften. Der Großteil – 117 Menschen – hat an der Brauckstraße in den ehemaligen Siemenshallen eine vorübergehende Bleibe gefunden. Dort gibt es große Wohnräume mit Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftswaschküche und –bädern. Die restlichen Flüchtlinge leben nach Auskunft des Amts für Wohnen in verschiedenen Unterkünften, verteilt über das Stadtgebiet.

Stadt hat 98 Prozent ihres Aufnahmesolls erfüllt

Insgesamt kann die Stadt nach Angaben von Sachgebietsleiter Noelle 277 Plätze in Unterkünften anbieten. Mit der aktuellen Belegung erfülle die Stadt 98 Prozent ihres Aufnahmesolls. Dennoch will sie die Wohnsituation entzerren. In dem Haus am Brink lebten von 2015 bis 2016 schon einmal Flüchtlinge. Nun sollen die drei großen Wohnungen auf drei Etagen wieder für diesen Zweck genutzt werden.

Zwischenzeitig war überlegt worden, im Erdgeschoss des Gebäudes eine Großtagespflege für Kinder mit bis zu neun Plätzen einzurichten. In den beiden oberen Geschossen sollten die Offenen Ganztagsschulen von Bruch- und Pestalozzischule zusätzlichen Platz finden. Ein Umbau für diesen Zweck sei nach Angaben der Stadt aber zu aufwendig gewesen.