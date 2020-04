Witten: Überrollte Frau in Dortmund gibt Polizei Rätsel auf

Nach dem Unfalltod einer Frau aus Witten in Dortmund ist vieles noch unklar. Die 53-Jährige war in der Nacht zum Montag (27.4.) von einem Auto auf der Stockumer Straße in Barop überrollt worden, soll aber schon vorher auf der Straße gelegen haben. Die Ermittlungen führen offenbar ins Obdachlosenmilieu.

Polizei: 53-jährige Tote aus Witten war obdachlos

Wie die Polizei am Dienstag (28.4.) auf Nachfrage mitteilte, hatte die Frau keinen festen Wohnsitz. Wo sie sich genau zuletzt aufgehalten hat, wer sie kennt, welche Angehörigen es vielleicht gibt – all das muss noch genau ermittelt werden. Was man weiß: Die Frau aus Witten hatte sich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Dortmund-Hombruch bringen lassen. Sie wartete aber nicht die Untersuchung durch einen Arzt ab, sondern verließ die Klinik vorher wieder.

Nun stellt sich die Polizei die Frage, ob es sich um einen tragisches Unglück oder möglicherweise um Selbstmord handelt. „Es wäre nicht das erste mal, dass sich jemand vielleicht im Rausch oder in geistiger Umnachtung zum Schlafen auf die Straße gelegt hätte“, sagt Polizeisprecherin Cornelia Weigandt. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Noch seien die Hintergründe „dubios“. Ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren, wird ebenfalls noch untersucht.

Spurenlage und Aussagen des Unfallfahrers passen zusammen

Derzeit ermittelt das Verkehrskommissariat, da es sich erst einmal um einen tödlichen Unfall handelt. Der 64-jährige Fahrer, der einen Schock erlitt und von Notfallseelsorgern betreut wurde, wurde natürlich befragt, weitere Zeugen werden dringend gesucht. Die Aussagen des Fahrers, dessen Wagen beschlagnahmt wurde, und die Spuren passen offenbar zusammen. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass die Frau tatsächlich schon auf der Fahrbahn gelegen hatte, zwischen Behring- und Zillestraße, bevor sie überfahren wurde. Das sei mitten in Barop geschehen, einem bewohnten Ortsteil. Deshalb hoffen die Ermittler, dass jemand anderes trotz der nachtschlafenden Zeit etwas gesehen haben könnte.

Rettungskräfte und Notarzt hatten nur noch den Tod der Frau feststellen können.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dortmund-Hombruch zu melden, Tel. 0231/132 1521.