Witten: Unbekannte brechen in Wintergarten ein

Die Polizei sucht Kriminelle, die nachts in ein Haus in Witten-Heven eingebrochen sind.

Witten. Mitten in der Nacht haben sie in Witten zugeschlagen - haben erst den Wintergarten und dann die Haustür aufgebrochen. Die Beute?

Unbekannte sind am frühen Morgen in ein Haus in Witten-Heven eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Montag (4.1.).

Die Kriminellen hebelten zwischen 3 und 4 Uhr an der Straße "Auf dem Knick" erst einen Wintergarten und anschließend eine Haustür auf. Sie durchsuchten die Wohnung und flüchteten anschließend. Zur Tatbeute liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 209-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

