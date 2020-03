Witten: Vater und Sohn wegen Drogenhandels vor Gericht

Bewaffnetes Handeltreiben mit Drogen wirft die Staatsanwaltschaft zwei Männern aus Witten vor, die sich seit Freitag (6.3.) vor dem Landgericht Bochum verantworten müssen. Angeklagt sind ein 49 Jahre alter Vater und sein 23-jähriger Sohn.

Am 24. Juli 2018 waren in der Wohnung der beiden 850 Gramm Haschisch, 60 Gramm Amphetamin und 240 Gramm Marihuana sowie Waffen gefunden worden. Sichergestellt wurden ein Schlagstock, ein Elektroschocker, eine Schreckschusspistole, Reizgas und ein Sprungmesser. „Es tut mir leid. Die Vorwürfe stimmen“, gestand der 49-Jährige vor Gericht. Auch der Sohn räumte die Taten ein.

Angeklagter aus Witten legt Schwerbehindertenausweis vor

Er habe damals selbst Drogen konsumiert und Alkohol getrunken. Außerdem sei er spielsüchtig. Der Mann hatte seine Arbeit verloren und lebt seitdem von Hartz 4. An etwa zehn Stammkunden habe er Drogen verkauft, sagte der angeklagte Vater. Der Mann leidet an einer Schreib- und Leseschwäche sowie an Rheuma. Er legte einen Schwerbehindertenausweis vor.

Haschisch habe er für 2,50 bis drei Euro pro Gramm verkauft, Marihuana für fünf Euro das Gramm. Die Drogengeschäfte seien immer in der Wohnung an der Ardeystraße abgewickelt worden. An Schüler einer benachbarten Schule habe er aber nie Drogen veräußert.

Weil neben dem Stoff auch Waffen in der Wohnung lagen, lautet die Anklage auf bewaffneten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Dafür drohen den beiden geständigen Männern Strafen zwischen fünf und 15 Jahren Haft. Der Prozess wird fortgesetzt.