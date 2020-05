Witten: Vatertagsparty am Crengeldanz auf September verlegt

Witten. Der Mann ist Optimist. Weil die Vatertagsparty am Donnerstag wegen Corona ausfällt, hofft der Veranstalter nun auf einen baldigen Nachholtermin.

Normalerweise würde am „Vattatach“ auf dem Crengeldanz wieder die Post abgehen. Matthias Lutz (54), seit 33 Jahren im Showgeschäft, hatte seine legendäre Vatertagsparty 2018 vom Sonnenschein auf den Edeka-Parkplatz verlegt. Jetzt gibt’s statt heißer Pop-und Rockröhren nur ernüchternde Stille. Corona lässt grüßen. Wir fragten den Wittener, was ein Party-Veranstalter in Zeiten des Virus macht.

Normalerweise stünden Sie am Donnerstag (21.5.) den ganzen Tag am Crengeldanz, um die Riesenfete zu stemmen. Was tun Sie jetzt? Füße hoch legen oder Bollerwagen-Tour über den Hohenstein...?

Matthias Lutz In der Tat sitze ich zuhause, mit einer riesengroßen Träne im Auge, und genieße notgedrungen die Stille. Sonst haben wir ja die halbe Stadt beschallt.

Stand die Planung für die dritte Vatertagsparty schon vor Corona? Was hätte uns denn erwartet – oder andersherum: Was verpassen wir heute?

Die Planung war eigentlich bis auf Kleinigkeiten komplett abgeschlossen. Es wären wieder viele tolle Künstler dabeigewesen, 33 in diesem Jahr. Zum Beispiel Mike Leon Grosch. Der war mal Zweiter bei „DSDS“ und war auch schon beim „Supertalent“ bei Bohlen. Er ist, nachdem er zwischendurch tatsächlich Flaschen gesammelt hatte und als Hochzeitssänger getingelt war, wieder voll durchgestartet.

Show-Veranstalter Matthias Lutz organisiert die Vatertagspartys in Witten. Foto: Jürgen Theobald (theo) / FUNKE Foto Services

Sonst noch ein paar Namen?

Olaf Henning wäre dagewesen, Sandy Wagner, Jörg Dreger hätte moderiert. Den kennt man zuletzt von „Let’s dance“ und aus der legendären Sat1-Show „Geh aufs Ganze“ mit dem „roten Zonk“.

Was raten sie nicht nur feierwütigen Vätern, sondern auch all den anderen, die jetzt zumindest auf diese Party verzichten müssen. Helfen Sie uns, Sie sind doch ein alter Hase auf diesem Gebiet.

Abwarten, gesund bleiben und auf das nächste Fest warten. Wir haben es geplant. Es wird die 14. Vatertagsparty. Sofern ist Corona und die Regierung keinen Strich durch die Rechnung machen, werden wir am 20. September „Vatertagsparty goes Oktoberfest“ machen.

Also Schlagersternchen und Maßkrug?

Was heißt Schlagersternchen? Da sind richtig renommierte Stars dabei, die in der Musikbranche was zu sagen haben. Es gibt ein attraktives Programm, ähnlich dem, wie wir es heute für die 13. Vatertagsparty geplant hätten. Die 13 streichen wir jetzt, die bringt nur Unglück.

Was macht ein Showveranstalter wie Sie in der Corona-Krise? Haben Sie schon Soforthilfe beantragt?

Ja, haben wir beantragt und bekommen. 9000 Euro reichen natürlich nicht für drei Monate, drei Mitarbeiter und alle anderen Kosten. Wir hatten bis jetzt allein Stornokosten im sechsstelligen Bereich, also Verluste durch Absagen von Veranstaltungen.

Das Finanzielle ist das eine. Was haben Sie denn in all der Zeit gemacht? Konnten Sie überhaupt noch arbeiten?

Ich habe meine Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Ich selbst saß jeden Tag acht bis neun Stunden im Büro und habe gehofft, an neue Aufträge zu kommen. Ich will nach 33 Jahren noch nicht aufgeben.