Witten: Verschwundenes Lämmchen hat neues Zuhause gefunden

Witten. Erst wurde das Lamm in einem Auto entdeckt, dann verschwand es und wurde in einem Garten-Pferch wiedergefunden. Nun gibt es ein glückliches Ende.

Die Geschichte von dem kleinen Lämmchen, das am Mittwoch (22.4.) in einem Transporter in der Annenstraße gefunden worden war, hat ein glückliches Ende gefunden. Ida Luise, wie das niedliche Jungtier inzwischen heißt, hat auf dem „Lebenshof für Tiere Iserlohn“ ein neues Zuhause gefunden und lässt es sich dort offenbar gut gehen.

Am Mittwoch war das Lamm von der Polizei in einem Transporter auf der Annenstraße entdeckt worden. Die Beamten verständigten das Veterinäramt des EN-Kreises. Doch als die Tierärzte aus Schwelm in Witten eintrafen, war der Transporter schon verschwunden – und damit auch das braune Lämmchen.

Nachbarn sahen eingepferchtes Lamm im Garten

Doch dann meldeten sich Wittener beim Kreis, die die tierische Meldung gelesen hatten: Beim Nachbarn stehe plötzlich genau so ein Lamm im Garten. Die Tierärzte rückten erneut aus und fanden das offenbar provisorisch untergebrachte Tier. „Angesichts der Umstände hat sich der Besitzer dann rasch überzeugen lassen, das Lämmchen abzutreten und in die Obhut des Kreises zu geben“, so Pressesprecher Ingo Niemann.

Auf der Ladefläche eines Transporters hatte die Polizei das Lämmchen zunächst gefunden. Foto: Polizei

Das Amt brachte das Lämmchen ins Wittener Tierheim. Dort bemühte man sich gleich, ein Zuhause zu finden, wo man sich besser um Schafe kümmern kann als auf dem Gelände an der Wetterstraße. „So kam Ida Luise zu uns auf den Lebenshof“, sagt die Vereinsvorsitzende Wibke Skoeries, die seit Jahren mit dem Tierheim in Kontakt steht. Das etwa drei Monate alte Lämmchen sei putzmunter und fresse bereits ordentliche Heuportionen. Zusammen mit 15 Artgenossen in der Herde, Minischweinen, Kaninchen, Hühnern und Enten wird Ida Luise auf dem 10 000 Quadratmeter großen Hof aufwachsen und leben dürfen.