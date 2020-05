Witten: Viertklässler starten in ungewohnten Schulalltag

Witten. Für 735 Viertklässler in Witten geht an diesem Donnerstag (7.5.) die Schule wieder los. Nicht überall herrscht große Wiedersehensfreude.

Vier Mädchen stehen am Donnerstagmorgen (7.5.) auf dem Schulhof der Baedekerschule in Annen – mit Abstand. Für sie, sowie 735 weitere Viertklässler in Witten, geht an diesem Morgen die Schule wieder los. Doch statt großer Wiedersehensfreude herrscht hier eine eher bedrückte Stimmung. „Es ist schon ein komisches Gefühl, jetzt wieder in die Schule zu gehen“, sagt eine Viertklässlern mit bunter Maske.

Die vier Mädchen befürchten, dass sie in den kommenden Wochen wegen der Coronakrise nicht in einer Klasse unterrichtet werden. Denn die rund 35 Viertklässler der Baedekerschule wurden in vier Gruppen aufgeteilt. Für zwei Gruppen beginnt der Unterricht um 8.15 Uhr, die übrigen Schüler kommen um neun, sagt Schulleiter Andreas Straetling.

Ohne Gedrängel gehen sie einzeln in ihre Klassen

Doch bevor es losgehen kann, müssen sich die Kinder an den roten Strichen auf dem Boden in einer Reihe aufstellen. Ganz in Ruhe und ohne Gedrängel gehen sie anschließend einzeln in ihre Klassen. Richtiger Unterricht findet am ersten Tag allerdings noch nicht statt. „Heute geht es erst einmal darum, mit den Schülern wieder ins Gespräch zu kommen“, sagt Schulleiter Andreas Straetling. Die Kinder sollen von ihren Erlebnissen der letzten Wochen erzählen. Auch wenn diese bei den meisten wohl ziemlich ähnlich ausgesehen haben.

Kuzey (9) zumindest hat sich in den letzten Wochen viel gelangweilt. „Wir waren Fahrrad fahren, spazieren aber ansonsten konnte man ja nicht viel machen“, sagt Mutter Ayten Askin. Die Aufregung am Mittwochabend (6.5.) war dafür umso größer. „Mama, es ist 19 Uhr. Ich muss ins Bett. Morgen ist Schule“, habe ihr Sohn gesagt. Doch trotz aller Vorfreude ist die Mutter besorgt. „Das sind immer noch Kinder,“ sagt sie. Die Türklinken, Toiletten und Pausen bereiten ihr besonders große Sorgen.

Den Schülern ist die Verunsicherung ins Gesicht geschrieben

Die Klassenlehrerin der 4b erklärt den Schülern daher in der ersten Stunde die Regeln, die ab sofort eingehalten werden müssen. „Wenn wir in die Klasse kommen, rufe ich jeden einzeln auf“, sagt sie. „Derjenige kommt dann nach vorne und wäscht sich die Hände. Alle anderen Schüler müssen sitzen bleiben.“ Den rund zehn Schülern, die an Einzeltischen in einer Klasse unterrichtet werden, ist die Verunsicherung ins Gesicht geschrieben.

Für den restlichen Tag stehen dann Deutsch und Mathe auf dem Stundenplan. „Wer eine Frage hat, meldet sich“, erklärt die Lehrerin. „Wir setzten dann beide unsere Masken auf und ich komme zu dir.“ Ein Schüler streckt den Finger in die Luft. „Und wenn wir draußen Fangen spielen? Müssen wir dann auch eine Maske aufsetzten?“ „Das geht nicht“, erwidert ein Mitschüler sofort. „Dann bräuchten wir doch auch Handschuhe.“