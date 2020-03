Witten: Was ein Krebskranker für sein Kind aufschrieb

Der Hevener Andrea Bizzotto verlor vor einem Jahr im Wittener Hospiz den Kampf gegen den Krebs. Das Schicksal des bei seinem Tod erst 33-Jährigen rührte in seinem Heimatland Italien die Herzen von Millionen Menschen und sorgte auch in Deutschland für Schlagzeilen. Denn der Ingenieur hatte vor seinem Tod noch ein Buch für sein kleines Töchterchen Giulia Grace geschrieben. „Damit sie einmal weiß, wer ihr Vater war“, hatte Andrea Bizzotto betont. Wenige Tage nach seinem Tod wurde das Mädchen zwei Jahre alt. Ihre Mutter, Maria Brandt, hat dafür gesorgt, dass das Buch ihres Mannes ins Deutsche übersetzt wurde. Sie wird am Donnerstag (12.3.) bei der VHS hieraus vorlesen.

Als Maria Brandt von der Krebskrankheit ihres Mannes erfuhr, war sie schwanger

Maria Brandt wird auch über Nebenwirkungen von Krebs-Therapien und Medikamenten sprechen, auch über die Möglichkeiten von Palliativmedizin und Hospizarbeit. Das Schicksal von Andrea Bizzotto und seiner Familie war im vergangenen Jahr Thema einer „Menschen hautnah“-Sendung im WDR – „Wenn junge Eltern sterben“. Maria Brandts Lesung im Annener VHS-Seminarzentrum trägt den Titel „Leben bis zum Schluss!“ Besucher werden auch erfahren, wie die zweifache Mutter die Krebskrankheit ihres Mannes erlebt hat, von der sie erfuhr, als sie mit ihrem Töchterchen schwanger war, und wie sie ihn beim Sterben begleiten konnte.

Die Lesung mit Videos und Fotos beginnt im VHS-Seminarzentrum (Holzkampstraße 7) um 18 Uhr und endet um 20.15 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro (Kurs-Nr. 48161). Kontakt zur VHS: www.vhs-wwh.de,