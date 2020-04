Witten: Was Teddybären mit der Corona-Krise zu tun haben

Noch nie war der Garten so früh tipptopp in Ordnung. Auch die Wohnung glänzt, die Fenster sind geputzt. Und alle Bücher gelesen, die noch auf Halde lagen. Keine Frage: Die Kontaktsperre, die die Menschen zum Daheimbleiben verdonnert, hat ihre positiven Seiten. Einige Wittener haben uns ihre Eindrücke oder netten Erlebnisse in dieser besonderen Zeit geschildert.

Wer am Rüdinghauser Bentenweg in Richtung Sportplatz geht, den grüßen vier große Bären aus einem Fenster. Sie gehören zur Sammlung von Gisela Zigan-Wagner und Peter Wagner. Warum sie jetzt im Fenster sitzen, erklärt das Paar so: „Von einer langjährigen Freundin aus den USA erhielten wir eine Mail mit einem Tipp, der in den aktuellen Zeiten für ein Lächeln sorgen soll. In ihrer Stadt – St. Paul, Minnesota – stellen viele Menschen Teddybären in die Fenster.“ Auch die Rüdinghauser hoffen, damit allen Vorüberspazierenden eine kleine Freude bereiten zu können.

Wittens Fahrradbotschafter: Noch nie so viele Familien auf dem Rad gesehen

Unterwegs am Kemnader See: Viel mehr Menschen schwingen sich derzeit aufs Rad, freut sich ein Wittener. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Begeistert ist Andreas Müller von dem Bild, das sich ihm angesichts des schönen Wetters auf den Wegen bietet. „Noch nie habe ich so viele Eltern mit ihren Kindern draußen unterwegs und mit dem Rad gesehen, wie in diesen Tagen“, freut sich Wittens Fahrradbotschafter. „Dreijährige flitzen auf dem Laufrad herum. Größere sind mit den Eltern auf Tour.“

Zwar seien wegen der Coronakrise die Fahrradprüfungen in den Schulen abgesagt. Aber, so Müller, „vielleicht haben ja einige Eltern Zeit, ein paar wichtige Dinge zu üben: Auf einem leeren Parkplatz Kurven fahren, an einem gemalten Strich halten, um hintereinander gestellte Markierungen oder Hindernisse Schlangenlinien fahren.“ Auf den Straßen, die jetzt schön leer sind, könnten die Kinder prima lernen, rechts zu fahren, Vorfahrtsregeln zu beachten und beim Abbiegen die Richtung anzuzeigen.

Wittens Alt-Bürgermeister bemalt zur Ablenkung Wanderstöcke

Alt-Bürgermeister Klaus Lohmann setzt eher auf Schusters Rappen. Zwar sorge er sich um Familie, Freunde und Mitbürger. Doch um sich abzulenken, bemalt er zum Beispiel Wanderstöcke, um in der Zeit nach Corona loswandern zu können. „Es soll wieder in die Wittener Hütten in unserer Partnergemeinde Mallnitz gehen“, sagt Lohmann.

Leidenschaftliche Gärtnerin: Ursula Engelhardt aus Bommern. Foto: Jürgen Theobald (theo) / FUNKE Foto Services

Dass sie gerade „total ungestört“ im Garten arbeiten kann, findet Ursula Engelhardt gut. Genug zu tun hat sie dort allemal, denn der Bommeranerin gehört einer der größten Gärten in Witten – und vermutlich einer der schönsten. Oft hat sie ihre Pforte schon für Besucher geöffnet. Deshalb findet sie es ein bisschen schade, dass nun „keiner außer uns“ die Pracht bewundern kann.

Wenn sie doch mal unterwegs ist und in der Schlange am Supermarkt steht, dann fällt Ursula Engelhardt auf, „dass die Menschen sich mehr wahrnehmen“. Viel Freundlichkeit und Rücksichtnahme sei ihr schon begegnet. Um ihrer Hausgemeinschaft eine Freude zu machen, backt sie nun immer sonntags einen „Corona-Kuchen“ – mit Streuseln.

Für Wittener Pastor ist nun jeder Tag ein Sonntag

Sogar Dirk Schuklat, den man sonst als umtriebigen Pastor der Martin-Luther-Gemeinde und Moderator im Maschinchen Buntes kennt, erlebt diese Krise „als Entschleunigung“. Er genießt es, die Dinge langsamer angehen zu können, mal nicht mehr so viele Termine zu haben.

Witten Noch mindestens bis zum 3. Mai Bund und Länder haben sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie darauf verständigt, dass die Kontaktbeschränkungen bis mindestens zum 3. Mai verlängert werden. „Wir bleiben zuhause“ heißt deshalb das Motto in diesen Zeiten. Viele versuchen, dieser ungewohnten Situation mit neuen Ideen Positives abzugewinnen.

Und dann die Stille in der Stadt. „Anfangs bin ich morgens aufgewacht und der Stadtlärm brodelte nicht mehr zu mir hoch zum Helenenberg. Da habe ich mich gefragt: Ist denn schon Sonntag?“ Auch habe er noch nie so viel Zeit mit seiner zehnjährigen Tochter verbracht. Und nicht zuletzt, verrät Schuklat mit einem Augenzwinkern, könne er endlich mal all die Netflix-Serien gucken, die er sich immer schon mal ansehen wollte.