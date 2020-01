Witten. Um 1967 herum tat sich was an der Ruhr in Witten. Ein Foto von Davide Bentivoglio zeigt Kinder und ein großes Gestell. Kennen Sie die Lösung?

Witten: Was zeigt dieses an der Ruhr entstandene Bild?

Ein Blick auf die Ruhr in Witten. Aber was ist das für ein riesiges Gebilde im Hintergrund? Kinder konnten noch am Fluss spielen, ohne ein Knöllchen zu riskieren. Die Jungen auf dem Bild dürften heute so um die 70 Jahre alt sein. Erkennt sich jemand auf dem Bild wieder oder seine Freunde von damals? Die Frage lautet: Wo hat der Wittener Fotograf Davide Bentivoglio das Bild gemacht, das um 1967 herum entstanden ist.

Zweite Frage: Was ist das für ein Gestell im Hintergrund des Fotos und wozu diente es? Schreiben oder mailen Sie uns Ihre Lösung, Erinnerungen und Erlebnisse bis Dienstag (28.1.) an: WAZ-Lokalredaktion, Bahnhofstr. 33, 58452 Witten oder an redaktion.witten@waz.de.