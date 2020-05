Witten: Wirte warten sehnlichst auf Fahrplan für Neustart

Eigentlich würden sich in diesen Tagen die Kunden bei Farhad Tabrizi die Klinke in die Hand geben. Abschlussfeiern, Abibälle, Konfirmationen stünden jetzt an: Hochsaison in der Saalbaugastronomie. Doch die Türen bleiben zu, die Gäste weg. „Das was durch Corona alles wegbricht, das ist für uns extrem dramatisch“, sagt der Geschäftsführer vom Mondo Catering. Kein Restaurantbetrieb, keine Kegelbahn, weder private noch öffentliche Feiern. „Es ist ein großes Dilemma, eine Katastrophe.“

Wie Tabrizi klagen auch seine Kollegen in Witten. Egal ob Kneipe, Cafe, Speiserestaurant oder Eventlocation – alles ist dicht. „Wir haben keine Einnahmen – aber die Kosten laufen weiter“, sagt Martina Kobbeloer. Wie die Saalbau-Gastronomie hat auch Schloss Steinhausen vor allem mit den abgesagten Veranstaltungen zu kämpfen. „Alle Hochzeiten bis August finden nicht statt“, klagt die 57-Jährige. Zum Glück seien nur zwei Feiern komplett gecancelt worden, der Rest wurde 2021 verschoben. „Aber damit können wir die Verluste ja nicht reinholen – nächstes Jahr gibt es ja nicht mehr Wochenenden...“ Es sei eine schlimme Situation für das ganze Team, so die Steinhausen-Chefin. „Und das Schlimmste ist die Ungewissheit.“

Alle Vorgaben seien umsetzbar

Das sagt auch Heike Köhler vom Café Möpschen in der Ruhrstraße. Es müsse endlich einen Fahrplan für die Wiedereröffnung der Restaurants geben. „Das wäre für uns total hilfreich.“ Wie viele ihrer Kollegen bietet sie seit letzter Woche auch einen Außer-Haus-Service an. Finanziell bringe das wenig. „Es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein – aber wir sind wenigstens präsent. Und die Gäste freuen sich.“ Bis Pfingsten könne sie – auch dank der Soforthilfe – so noch weitermachen. „Danach brauche ich Plan B“, sagt die rührige Wirtin und lässt keinen Zweifel, dass ihr etwas einfallen würde.

Auch Heike Köhler vom Café Möpschen bietet inzwischen einen Außer-Haus-Service an. Sie hofft, dass es spätestens bis Pfingsten wieder richtig läuft. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Ideen haben die Wirte bereits viele entwickelt – auch dafür, wie es trotz der Corona-Auflagen weitergehen könnte. „Wir haben bereits Tische weggeräumt und für Abstand gesorgt, das Personal trägt Mundschutz, Desinfektionsmittel für Gäste steht bereit“, sagt Extrablatt-Geschäftsführerin Susanne Sedlaczek. Alle Vorgaben seien umsetzbar. Nur ob die Gäste das dann auch so akzeptieren, daran zweifelt Jürgen Crämer vom Haus Crämer in Stockum. Kellner mit Mundschutz seien schon eine spezieller Anblick. „Essen hat doch auch was mit Genuss zu tun, soll etwas Schönes sein.“ Andererseits wären die Menschen sicher froh, wenn sie endlich mal wieder raus kämen.

Genug Abstand auf der Wiese an der Ruhr

Davon ist auch Carmen Alvarez vom „Picasso“ in Heven überzeugt. Auch das mehrfach ausgezeichnete Restaurant bietet inzwischen Essen außer Haus an – aber das Geschäft laufe noch sehr langsam an. Spezialitäten zum Mitnehmen sei halt schwierig. Aber Alvarez, die von „schrecklichen Zeiten“ spricht, hat eine andere Idee. „Wenn wir wenigstens die Wiese öffnen dürften, für zehn bis 15 Gäste, das würde uns sehr helfen.“ Das Gelände an der Ruhr sei riesig, den geforderten Abstand einzuhalten, sei da überhaupt kein Problem. Auch Doris Veit vom Haus Fründt kann sich das auf ihrer Terrasse gut vorstellen. „Wir können die Anzahl der Tische reduzieren.“

Ganz anders wäre das etwa im Klimbim im Wiesenviertel. „Nein, das ist nicht drin“, gibt Inhaber Francesco Sapia zu. „Abstand in einer Kneipe, wie soll das gehen?“ Trotz Pizza-Service am Abend seien die Zeiten zwar schwer für ihn. Aber dennoch sagt er: „Man muss der Realität ins Auge sehen – wir wissen nicht, was sonst passiert.“

Bald kleiner Imbiss auf Schloss Steinhausen Nach anfänglichem Zögern bieten inzwischen viele Wittener Restaurants Essen zum Abholen oder einen Lieferservice an, darunter auch die befragten Wirte vom Extrablatt, Knut’s, Klimbim, Haus Fründt, Café Möpschen, Haus Crämer und Picasso. Auf Schloss Steinhausen soll ab nächster Woche zumindest einen Imbiss zum Mitnehmen geben – etwa Currywurst und Waffeln. Für einen Abholservice sei das Restaurant zu weit draußen, aber Spaziergänger im Muttental könnten so versorgt werden, sagt Martina Kobbeloer. Weitere Angebote gibt es auf witten-liefert.de

So schlecht die Lage auch ist: Praktisch alle befragten Wirte äußern wie er Verständnis für die Vorgaben. „Das ist total nachzuvollziehen“, sagt etwa Sapias Nachbar Waldemar Riedel vom Knut’s. Es gebe nun einmal wichtigere Dinge als ein Restaurantbesuch. „Und wir haben alle was davon, wenn es schnell vorbei ist“, meint auch Farhad Tabrizi vom Mondo. „Es ist eine Katastrophe. Aber auch wenn es weh tut – das muss jetzt so sein.“