Witten: Wo ritt dieser Reiter einst durch Wasserfluten?

Ein einsamer Reiter, unterwegs in einer schmutzig-grauen Wasserwüste. Nur ein paar schwarze Zaunpfähle ragen aus dem Hochwasser und zeigen dem Mann in der überschwemmten Weide den Weg. Das Foto machte der Wittener Fotograf Davide Bentivoglio in den 70er Jahren. Damals waren solche Ansichten des Ruhrtals – soviel sei hier schon verraten – mehr oder weniger zweimal im Jahr üblich. Das Frühlings- und Winterhochwasser stellte sich hier immer zuverlässig ein.

Erst 1980 war der Kemnader Stausee fertiggestellt und in der Lage, ausreichende Mengen von ankommendem Hochwasser aufzunehmen. Dadurch wurden Auen nicht mehr überflutet. Unsere Frage zum Rätselbild lautet: Wo wurde das Bild gemacht? Schreiben oder mailen Sie uns Ihre Lösung, Erinnerungen und Erlebnisse bis Dienstag (10.3) an: WAZ-Lokalredaktion, Bahnhofstr. 33, 58452 Witten oder per Mail an: redaktion.witten@waz.de.