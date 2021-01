Witten: Zollhaus Herbede bietet Essen zum Mitnehmen an

Witten. Nach der Winterpause hat die Wabe-Gastronomie wieder geöffnet. Was man im Zollhaus und bei „Zum alten Fritz" auf die Gabel bekommt.

Nach der Winterpause hat das Zollhaus Herbede der Wabe wieder sein Fenster für den To-Go-Verkauf geöffnet. Angeboten werden deftige Speisen wie Currywurst und Pommes, aber auch hausgemachte Reibekuchen mit Apfelmus oder Rübenkraut.

Nicht verkaufte Speisen werden per App abgegeben

Auch die Gaststätte „Zum Alten Fritz" in der Augustastraße bietet wieder ihre syrischen Spezialitäten zum Mitnehmen an. Um einer Lebensmittelverschwendung vorzubeugen, macht die von der Wabe betriebene Gaststätte jetzt bei „Too Good To Go" mit. Nicht verkaufte Speisen werden per App und für kleines Geld abgegeben.

Das Zollhaus in Herbede an der Lakebrücke (Ruhrtal 1) ist montags bis freitags von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Die Gaststätte „Zum alten Fritz" (Augustastraße 27) ist mittwochs von 16 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

