Witten: Zufahrt zu Ostermann wird als Müllkippe missbraucht

Autoreifen, Mülltüten, achtlos weggeworfene Lebensmittelreste und leere Schnapsflaschen: Der Grünstreifen an der Fredi-Ostermann-Straße im Salinger Feld in Witten ist alles andere als ein schöner Anblick. „Die Zustände dort sind unglaublich“, ärgert sich Kai Förster. Der 58-Jährige wohnt in Annen und hat im Stadtteil schon häufiger private Müll-Sammel-Aktionen gestartet. Auch Ratten seien an der Zufahrt zum Möbelhaus schon gesichtet worden, ebenso Toilettenpapier mit Kot.

Ein verlassener und vergammelter Wohnwagen steht schon seit Monaten an der Fredi-Ostermann-Straße in Witten-Annen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Försters Lebensgefährtin nutzt die Fredi-Ostermann-Straße, um zu Fuß zur Arbeit zu gelangen. „Und es wird eigentlich immer schlimmer“, klagt der 58-Jährige. Zu den unappetitlichen Müllresten im Grünstreifen gesellt sich ein Wohnwagenanhänger, der von außen schon kräftig mit Graffiti beschmiert wurde. „Der steht dort seit Monaten“, berichtet Förster. Drinnen stapelt sich der Müll.

LKW-Fahrer sollen Müll in den Grünstreifen werfen

Urheber der Verschmutzungen sind mutmaßlich LKW-Fahrer, die auf dem dortigen Parkstreifen übernachten oder ihre Mittagspause verbringen. „Vom Pausenraum aus sehen wir immer, wie die Fahrer ihren Müll ins Gebüsch werfen und dort auch hinpinkeln“, erzählt eine Ostermann-Mitarbeiterin, die namentlich nicht genannt werden möchte.

Zuständig für die Straße und die angrenzende Grünfläche ist die Stadt. Das Betriebsamt habe dort erst vor einer Woche aufgeräumt, sagt Stadtsprecher Helmut Sonder. Man habe das auf die Straße wuchernde Grün beschnitten und auch Müll aus dem Gebüsch gezogen – darunter sogar eine Matratze.

Auch Ostermann lässt Müll ab und zu entfernen

„Auch uns ist es ein Dorn im Auge, dass die öffentlichen Straßen – nicht nur die Fredi-Ostermann-Straße, sondern im gesamten Gewerbegebiet – häufig von Unbekannten als Müllabladeplatz missbraucht werden“, sagt Oliver Moll, Leiter der Logistik bei Ostermann. Insbesondere entlang der Fredi-Ostermann-Straße würden überwiegend LKW, die in keinem Lieferverhältnis zum Möbelhaus stehen, parken. „Trotzdem lassen wir von Zeit zu Zeit, wenn die Vermüllung wieder überhand nimmt, diesen durch die Firma entsorgen, die auch unsere Parkplätze pflegt“, so Moll.

Info Illegale Müllentsorgung der Polizei melden Wer illegale Müllentsorgung beobachtet, sollte aus sicherer Entfernung das Kennzeichen notieren und den Verstoß der Polizei melden, empfiehlt die Stadt. Der Parkplatz am Kreisverkehr ist Teil des Ostermann-Betriebsgeländes. Er ist in der Regel nicht durch die vorhandene Schranke verschlossen. Nachts seien dort oft auch LKW von Drittfirmen geparkt. Dies werde bisher vom Unternehmen geduldet, so Logistikleiter Moll.

Am öffentlichen LKW-Parkstreifen entlang der Zufahrt steht kein einziger Mülleimer – ganz im Gegensatz zum Parkplatz am Kreisverkehr, der zum Betriebsgelände von Ostermann gehört. Dieser ist blitzblank. Nun wolle sich ein Mitarbeiter des Betriebsamtes bei nächster Gelegenheit die Örtlichkeit noch einmal aus der Nähe anschauen, versichert Stadtsprecher Sonder. Man wolle prüfen, ob es sinnvoll sein könnte, dort künftig für die auf dem Seitenstreifen parkenden Brummifahrer Papierkörbe aufzustellen.