Witten: Zwei 81-jährige Frauen verursachen Verkehrsunfälle

Witten. In Witten-Mitte sind zwei Fahrzeuge an einer Kreuzung zusammengestoßen. In Herbede fuhr der Pkw einer Seniorin „plötzlich“ rückwärts.

Innerhalb von 90 Minuten haben sich am Sonntagnachmittag (1.3.) im Stadtbezirk Witten zwei Verkehrsunfälle ereignet. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Vier Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr in Witten-Mitte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 34-jähriger Ratinger mit seinem Fahrzeug auf der Sprockhöveler Straße in südlicher Richtung unterwegs. Zeugenangaben zufolge überquerte er die Kreuzung zur Billerbeckstraße bei „Grün“. Zeitgleich kam von links aus der Hans-Böckler-Straße der Wagen einer 81-jährigen Wittenerin herausgefahren. Die ältere Dame wollte die Kreuzung geradeaus überqueren.

Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Autos. Dabei wurde der 34-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. Ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro entstand. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich teilweise gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde umgeleitet. Die Straßenbahn konnte für diese Zeit den Kreuzungsbereich nicht passieren.

81-jährige Wittenerin wollte nur parken und verursacht Schaden von 42.000 Euro

Zu dem zweiten Unfall kam es kurz nach 15 Uhr in Herbede. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine ebenfalls 81-jährige Wittener Autofahrerin die Voestenstraße und bog in eine Grundstückseinfahrt ab, um dort zu parken. Laut der Seniorin sei der Wagen plötzlich rückwärts gegen ein dort geparktes Auto und vorwärts gegen eine Hauswand gefahren. Eine Zeugin konnte noch beobachten, dass die ältere Dame mehrmals gegen den abgestellten Wagen fuhr, so dass dieser durch einen Grünstreifen geschoben wurde.

Die Seniorin wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Eine Hauswand, eine Lampe, ein Absperrpfosten sowie der Grünstreifen wurden beschädigt. Ein geschätzter Gesamtsachschaden von 42.000 Euro entstand.