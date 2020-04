Witten: Zwei weitere Corona-Fälle in Wittener Seniorenheim

Witten Im Awo-Seniorenzentrum Egge in Witten gibt es zwei neue Corona-Fälle. Eine Bewohnerin und eine Mitarbeiterin sind infiziert.

Eine Mitarbeiterin des Awo-Seniorenheims an der Egge in Witten ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch eine weitere Bewohnerin ist infiziert. Das gab der Kreis nun bekannt. Am Dienstag und Mittwoch (7. und 8. April) hatte das Gesundheitsamt dort vorsorglich alle 172 Bewohner und 145 Beschäftigte testen lassen.

Die von den Krankheitsfällen betroffenen Wohnbereiche wurden vom Gesundheitsamt unverzüglich unter Quarantäne gestellt. "Weitere notwendige Nachforschungen unter anderen zu den engen Kontaktpersonen der Erkrankten laufen noch", sagt Amtsärztin Dr. Sabine Klinke-Rehbein.

Noch stehen einige Ergebnisse des Massentest im Seniorenheim in Witten aus

Gleichzeitig stellt sie klar: "Da uns noch längst nicht alle Probenresultate vorliegen, reden wir von einem Zwischenergebnis. Noch ist also unklar, was noch auf uns und die Pflegeheime zukommen könnte."

In dem Seniorenzentrum Egge in Witten gibt es bereits einen bestätigten Corona-Fall: Eine Bewohnerin war Ende März positiv auf das neue Sars-Cov-2-Virus getestet worden. Ihr soll es mittlerweile besser gehen.

Mitarbeiter hatten am Dienstag Abstriche bei sich selbst genommen

Kontakt mit den nun infizierten Personen, hatte sie aber wohl nicht. Denn alle Kontaktpersonen der Bewohnerin waren bereits vor dem jetzt durchgeführten Massentest als Verdachtsfälle getestet worden - sechs Mitarbeiter und ein Bewohner. Bei allen fiel der Corona-Abstrich negativ aus.

Die Mitarbeiter des Awo-Seniorenzentrums hatten am Dienstag bei sich selbst die Abstriche vorgenommen. Am Mittwoch folgten die Bewohner. "Der Massentest war eine Vorsorgemaßnahme", heißt es vom Kreis. Diese Vorsicht habe sich nun ausgezahlt. Auch drei Mitarbeiterinnen des Hauses Elisabeth in Ennepetal sind mit dem Virus infiziert. Auch dort hatte der Kreis einen Massentest durchgeführt.

Noch am Donnerstag (9. April) hat der Kreis nun auch einen Massentest in den Hattinger Einrichtungen Tom Mutters Haus (Wohnstätte der Lebenshilfe) und Emmy-Kruppke Seniorenzentrum durchgeführt.

