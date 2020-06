Wittener ergaunert Handys und Notebooks für 32.000 Euro

Gewerbsmäßigen Betrug und Urkundenfälschung legt die Staatsanwaltschaft einem 48-jährigen Wittener zur Last. Seit Dienstag muss sich der Mann vor dem Landgericht Bochum verantworten. Der Angeklagte hat zugegeben, hochwertige Mobiltelefone und Notebooks in verschiedenen Elektromärkten bestellt und erhalten zu haben. Eine Bezahlung erfolgte in keinem Fall.

Laut Anklage entstand ein Schaden von rund 32.000 Euro. Die 13 Betrugstaten sollen sich zwischen März und Mai 2019 ereignet haben. „Die Vorwürfe sind richtig“, erklärte der Angeklagte. Er sei drogenabhängig gewesen und habe sich so den Konsum von Kokain und Heroin finanziert.

Wittener hatte gefälschte Ausweise und Bankkarten vorgelegt

Die Betrügereien soll er zusammen mit zwei Mittätern begangen haben. Pro Tat habe er zwischen 100 und 400 Euro erhalten, erläuterte er den Richtern. Der Mann hatte jeweils gefälschte polnische und litauische Ausweise sowie falsche Bankkarten vorgelegt.

Aktuell befindet sich der Angeklagte nach einer Entgiftung in einer Klinik. Insgesamt habe er in den letzten zehn Jahren vier Entgiftungen absolviert. Ein medizinischer Gutachter folgt dem Prozess, um die Schuldfähigkeit des 48-Jährigen beurteilen zu können.

Angeklagter nimmt seit vielen Jahren harte Drogen

Der Angeklagte weist ein ellenlanges Vorstrafenregister auf. Als 14-Jähriger habe er begonnen, Haschisch zu rauchen. Mit Mitte 20 kamen harte Drogen wie LSD, Koks und Heroin dazu. Damals war eine Beziehung zerbrochen. Seine Lebensgefährtin, mit der er einen Sohn hat, verließ ihn und er glitt vollends ins Drogenmilieu ab. Der Prozess wird fortgesetzt.

