Wittener soll an Autorennen beteiligt gewesen sein

Die Dortmunder Polizei hat einen Wittener gestoppt, der an Autorennen beteiligt gewesen sein soll.

Witten. Die Polizei Dortmund hat den Wagen eines 21-jährigen Witteners beschlagnahmt. Mit einer Frau soll er ein Autorennen veranstaltet haben.

Die Dortmunder Polizei hat in der Nacht zu Samstag (1.2.) die Führerscheine und Autos eines Witteners und einer Bergkamenerin beschlagnahmt. Beide sollen an einem illegalen Autorennen beteiligt gewesen sein.

Der 21-jährige Wittener und die 31-jährige Frau standen um 1 Uhr nachts vor der roten Ampel An der Ecke Südwall/Elisabethstraße in Dortmund. Als die Ampel auf Grün sprang, beschleunigten beide ihre Autos lautstark. Die Polizei stoppte die Raser in Höhe des Dortmunder Südwalls. Der Corsa des Witteners hatte bis dahin auf 91km/h beschleunigt. Die Bergkamenerin fuhr mit ihrem BMW nur rund eineinhalb Fahrzeuglängen seitlich hinter ihm.