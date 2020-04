Wohnungsgenossenschaft Mitte kauft Schutzmasken für Mieter

Die Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte hat für ihre Mieter 4000 Mund- Nasen-Masken anfertigen lassen. „Aus sozialer Verantwortung. Die Gesundheit unserer Mieter ist uns wichtig", betont der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft, Frank Nolte.

Die erste Charge der 4000 Masken wird in der nächsten Woche bei der Wohnungsgenossenschaft eintreffen und dann in den Quartieren verteilt. Eine Anleitung zur Handhabung und Pflege der aus Öko-Tex-Material in Deutschland gefertigten Masken wird mitgeliefert. Auch das Mitarbeiterteam der Genossenschaft wird mit Masken ausgestattet.

Wohnungsgenossenschaft vor 125 Jahren gegründet

Die Geschäftsstelle der Genossenschaft im Dieckhoffsfeld ist bis auf Weiteres für Besucher geschlossen. Die Genossenschaft hat auch alle Veranstaltungen in ihren Mitgliedercafés abgesagt, ebenso den Mitgliederausflug.

Am 22. August wird die Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte 125 Jahre. Frank Nolte: „Wegen der Corona-Krise gibt es leider keine Geburtstagsfeier." Die Genossenschaft wurde am 22. August 1895 als Spar- und Bauverein gegründet und ist heute mit rund 1800 Wohnungen das größte und älteste Wohnungsunternehmen in Witten.

