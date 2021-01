Zahl der Fahrzeuge auf Wittens Straßen steigt und steigt

Mit Schutzscheibe: So läuft zurzeit der Betrieb unter Coronabedingungen im Straßenverkehrsamt Witten.

Witten. Jedes Jahr steigt die Zahl der beim Straßenverkehrsamt gemeldeten Autos - allen Klimasorgen zum Trotz. Die Zahl der E-Autos hat sich verdoppelt.

Allen Sorgen um den Klimawandel zum Trotz - der Fahrzeugbestand im Ennepe-Ruhr-Kreis ist 2020 weiter angewachsen. Das Straßenverkehrsamt der Kreisverwaltung verzeichnete am Jahresende 259.139 Fahrzeugen. Gegenüber 2019 ein Plus 1,5 Prozent. Diese Entwicklung bestätigt den Trend der Vorjahre. Und: Die Zahl der E- oder Hybrid-Autos in Witten wächst zwar, ist aber eher eine Ausnahme.

Die Statistik der EN-Kreisverwaltung liefert zahlreiche Details: Vier von fünf Fahrzeugen - exakt 201.687 - sind Pkw. Stark vertreten sind darüber hinaus Krafträder (21.073), Anhänger wie etwa Wohnwagen (18.514) und Lastkraftwagen (10.535). 12.635 Neufahrzeuge (2019 13.360) erhielten in den letzten zwölf Monaten erstmals ein Kennzeichen. Umgeschrieben wurden 49.036 (46.903).

Weitere Einzelheiten: 3.464 Fahrzeuge, die für den Straßenverkehr zugelassen sind, sind älter als 30 Jahre und damit mit dem H-Kennzeichen unterwegs, 6.620 haben ein Saisonkennzeichen, 1.133 ein Kurzzeitkennzeichnen.

Doppelt so viele E-Fahrzeuge wie 2019

Die aktuell geltende und im Vergleich zu den Vorjahren hat ihre Spuren in der Zulassungsstatistik hinterlassen. In den letzten zwölf Monaten hat sich die Zahl der reinen Elektrofahrzeuge verdoppelt, sie lag zur Jahreswende bei 1.267 (2019 589). Dazu kommen noch 3.817 (2.026) Hybrid-Fahrzeuge. Insgesamt "stromern" damit zwischen Hattingen und Breckerfeld, Herdecke und Schwelm 5.084 Fahrzeuge. Von diesen tragen 1.931 ein "E" im Kennzeichen (2019 734).

346 Wittener haben 2020 ein E-Auto angemeldet, mehr doppelt so viele wie im Vorjahr. Da legten sich nur 160 Wittener ein batteriebetriebenes Auto zu. Außerdem sind in der Ruhrstadt seit einem Jahr zusätzlich 892 Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb unterwegs. 2019 wurde nur 507 angemeldet.

Immer mehr WIT-Kennzeichen

Zwei weitere 2020er Entwicklungen: Die Zahl der Diesel-Neuzulassungen sank im Vorjahresvergleich um 744 (2.726/3.470), die Zahl der "WIT" Kennzeichen - seit gut acht Jahren als Alternative zu "EN" wieder wählbar - stieg um 2.518 auf 36.125.

Wer 2021 ein Fahrzeug an-, um- oder abmelden möchte, sollte beachten: Aufgrund der aktuellen Coronalage besteht für Besuche des Straßenverkehrsamtes in Schwelm und der Zulassungsstelle in Witten weiterhin grundsätzlich Terminpflicht.

Antrage zuhause online ausfüllen

Auf der Internetseite der Kreisverwaltung (www.en-kreis.de) haben die Bürger dabei die Wahl zwischen zwei verschiedenen Terminarten - der persönlichen und der kontaktlosen. In diesem Fall muss der Antrag vorab Zuhause online ausgefüllt und ausgedruckt werden. Zusammen mit allen benötigten Dokumenten bringt der Bürger sie dann in eine der Zulassungsstellen. "In Abwesenheit des Antragstellers wird alles schnellstmöglich bearbeitet", erklärt Sabine Völker, Leiterin des Straßenverkehrsamts. "Wir melden uns, wenn die Unterlagen abholbereit ist."

